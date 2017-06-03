Молодіжна збірна України розпочала підготовку до чемпіонату Європи

У Черкасах молодіжна збірна України з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи, який з 13-го по 23 липня відбудеться на Кріті. Наша молодіжка виступає у дивізіоні «А».



Головному тренеру української молодіжки вдалося зібрати усіх найсильніших молодих гравців країни. Кидається в очі повний список легіонерів, які були запрошені на цей збір. Разом з Антонєнко, Ватажком та Тертишником на перші тренування української молодіжки приїхали Михайлюк та Карлос Доне. Останній, взагалі, – повний дебютант української збірної. Хлопець, який починав займатися баскетболом у Шостці, п’ять років тому назад переїхав в США, а минулого літа навіть мав шанс зіграти за Домініканську республіку (батьківщина батька), однак так вийшло, що першою його збірною може стати Україна (батьківщина матері).

«Я з великою радістю прийняв виклик у збірну України. Коли я виступав за «Імпульс», з багатьма хлопцями перетиналися на майданчику. Зараз усе змінилося, трохи відчуваю себе іноземцем, але, думаю, швидко акліматизуюся. Потроху звикаю до України, мови та ігрового майданчика, хочу зіграти на цьому чемпіонаті Європи», - говорить Карлос.





У четвер гравці молодіжної збірної України пройшли медогляд. Перше тренування з м’ячем збірна України провела вчора ввечері. З вісімнадцяти гравців за індивідуальною програмою працювали Іван Ткаченко та Святослав Михайлюк. У обох вихованців «Черкаських Мавп» мікротравми. Ткаченко має проблеми з рукою, а Михайлюк ще не повністю залікував травму щиколотки, яку отримав два тижні тому на драфт-комбайні. Разом з тим Святослав повен оптимізму напередодні чемпіонату Європи і готовий допомогти українській молодіжці.



Молодіжна збірна України у щільному тренувальному графіку проведе у Черкасах два тижні. Після цього розпочнуться спаринги та міжнародні турніри. Перші цікаві матчі пройдуть в Україні. 17-го та 18-го червня наша збірна зіграє у Черкасах проти збірної Франції U-19.

Список гравців молодіжної збірної України U-20:

1. Берьозкін Дмитро Сергійович, МБК Маріуполь, 1-й тренер Аракелян Рафаель Бардухович,

КДЮСШ Азовмаш, м. Маріуполь,

2. Боднар Марк Борисович, МБК Маріуполь, 1-й тренер Аракелян Рафаель Бардухович,

КДЮСШ Азовмаш, м. Маріуполь,

3. Михайлюк Святослав Юрійович, Канзас, США, 1-й тренер Молчанов Олександр Миколайович, "Черкаські Мавпи", м. Черкаси,

4. Ткаченко Іван Романович, Черкаські Мавпи, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович, "Черкаські Мавпи", м. Черкаси,

5. Скапінцев Дмитро В’ячеславович, Черкаські Мавпи, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович "Черкаські Мавпи", м. Черкаси,

6. Антоненко Ілля Вікторович, NCAA, США, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович "Черкаські Мавпи", м. Черкаси,

7. Тиртишник Ілля В’ячеславович, GBA, Чехія, 1-й тренер Деник Андрій Станіславович,СДЮШОР АВАНГАРД, м. Київ,

8. Ватажок Іван Ігорович, Іспанія. 1-й тренер Рябуха Ірина Олександрівна, Авангард , Київ,

9. Карлос Алехандро Доне США, 1-й тренер Михайленко Сергій Миколайович, Імпульс, м. Шостка,

10. Зотов Віталій Олегович, Будівельник, 1-й тренер Зотова Тетяна Павлівна, ДЮСШ "Олімпія", м. Лозова,

11. Горобченко Михайло Вікторович, Ніко-Баскет, 1-й тренер Коваль Людмила Олександрівна, ДЮСШ 5, м. Кривий Ріг,

12. Заплотинський Вадим Сергійович, Ніко-Баскет, 1-й тренер Федоренко Ольга Василівна, ДЮСШ 1, м. Біла Церква,

13. Мусієнко Антон Володимирович, МБК Миколаїв, 1-й тренер Демченко Леонід Іванович, Авангард Харків,

14. Павлов Сергій Вадимович, Хімік, 1-й тренер Івлєва Олександра Петрівна, школа №126,

15. Бондарчук Роман Андрійович, Дніпро-2, 1-й тренер Свірський Олександр Іванович, КСЛІ, м. Київ

16. Марченко Кирило Олександрович, Хімік-2, 1-й тренер Маренич Сергій Миколайович. Авангард, м. Харків,

17. Ягодін Михайло Юрійович, БІПА, 1-й тренер Янакі Владислав Илліч , СДЮСШОР-2, м. Одеса,

18. Ковальський Олександр Ігорович, Дніпро-2, 1-й тренер Будагян Артур Олександрович , ДЮСШ, м.Гайворон.

Головний тренер – Максим Міхельсон

Помічники тренера – Віталій Черній, Василь Івлєв, Сергій Загоруй



План підготовки чоловічої молодіжної збірної України (U-20)

16.06 - 18.06.2017 – Міжнародний турнір (м. Черкаси),

Україна U-20 – Франція U-19

23.06 - 26.06.2017 – Міжнародний турнір (Франція),

29.06 - 02.07.2017 – Міжнародний турнір (Італія),

13.07 - 23.07.2017 – Чемпіонат Європи (Кріт, Греція).











