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Олег ЮШКІН: «На чемпіонаті світу ставитимемо найвищі цілі»

Українці готуються до чемпіонату світу з баскетболу 3х3

  • 03.06.2017 12:18
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fbu.ua
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Два тижні залишилося до початку Чемпіонату світу з баскетболу 3х3. Мундіаль відбудеться у французькому Нанті з 17 по 22 червня. У ньому візьмуть участь чоловіча, жіноча і молодіжна (U-18, юнаки) збірні України. Про останній етап підготовки чоловіків і плани на чемпіонат світу розповідає головний тренер команди Олег Юшкін.

- Перед тим, як стартувати на чемпіонаті світу, ми зіграємо ще у двох турнірах. Перший з них розпочнеться 4-го червня у Буковелі. Певним чином це своєрідна компенсація за неможливість виступити на попередньому турнірі в Остраві. Завадили пошкодження і хвороби провідних гравців. Зараз у нас на зборах (у Буковелі – ред.) перебувають шестеро гравців, тож зіграємо двома командами. І між собою теж.

- Перед турніром у фрацузькому Вуароні (7-12 червня – ред.) вже визначитеся з остаточним складом команди?
- Зараз на зборах перебувають шість кадидатів до збірної – це брати Олександр та Андрій Кобці, Станіслав Тимофеєнко, Дмитро Липовцев, Максим Закурдаєв і Віталій Вінтоняк. До чемпіонату світу зменшимо склад до 4-х гравців, як того вимагає регламент.

- Яку мету ставитиме на чемпіонаті світу?
- Усвідомлюю, скільки роботи було зроблено, аби Україна перебувала на верхніх щаблях рейтингів у баскетболі 3х3. То ж, не дивно, що ми ставимо перед собою найвищі завдання, інакше немає сенсу просто їхати і брати участь. Боротимемося за перемогу у кожному матчі. Федерація Баскетболу України створила відмінні умови для підготовки команди, то ж ми спробуємо віддячити успішним виступом у Нанті. У баскетболі 3х3 багато чого залежить від суддівства, везіння, інших чинників. Попередні чемпіонатти Європи і світу демонстрували, що будь-яка команда може обіграти будь-яку. То ж треба на кожний матч виходити з думкою про перемогу.

- Для Вас це буде перший офіційний турнір у якості головного тренера збірної України 3х3. Готові до того, що керуватимете гравцями дистанційно?
- Мене призначили ще взимку, тож час на підготовку мав. Передивився велику кількість ігор. До того ж в іграх 3х3 тренер не бере участі. Навіть за якусь підказку з боку тренера команда карається технічним фолом. Отже гравці втілюватимуть на майданчику те, про що домовимося перед грою, а вже потім проводитимемо розбір польотів.

 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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