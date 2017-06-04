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Баскетбол 3х3 може ввійти в програму змагань Олімпіади-2020

Рішення МОК стосовно нових олімпійських видів спорту має бути затвердженим наступного тижня

  • 04.06.2017 13:13
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ФБУ
© ФБУ
Баскетбол 3х3 може ввійти в програму змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо. Він є фаворитом серед нових видів спорту на включення в олімпійську програму. Про це повідомив генеральний секретар ФІБА Патрик Бауманн.
 
- Найкращим вуличним командним видом спорту є баскетбол 3х3. Він чудово підходить для включення в олімпійську програму, - заявив Бауманн.
 
Рішення МОК стосовно нових олімпійських видів спорту має бути затвердженим наступного тижня.
 
Нагадаємо, чоловіча та жіноча національні збірні України виступлять 17-21 червня на чемпіонаті світу у Франції. На попередньому мундіалі в Китаї наша жіноча збірна стала срібним призером.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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