Баскетбол 3х3 може ввійти в програму змагань Олімпіади-2020

Баскетбол 3х3 може ввійти в програму змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо. Він є фаворитом серед нових видів спорту на включення в олімпійську програму. Про це повідомив генеральний секретар ФІБА Патрик Бауманн.

- Найкращим вуличним командним видом спорту є баскетбол 3х3. Він чудово підходить для включення в олімпійську програму, - заявив Бауманн.

Рішення МОК стосовно нових олімпійських видів спорту має бути затвердженим наступного тижня.

Нагадаємо, чоловіча та жіноча національні збірні України виступлять 17-21 червня на чемпіонаті світу у Франції. На попередньому мундіалі в Китаї наша жіноча збірна стала срібним призером.