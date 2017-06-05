Голден Стэйт обыграл Кливленд во втором матче плей-офф

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов. Его партнер по команде Стефен Карри оформил трипл-дабл, как и лидер гостей Леброн Джеймс.
Благодаря этой победе «Уорриорз» увеличили отрыв в серии – 2-0.
НБА. Плей-офф. Финал. Второй матч
Голден Стэйт – Кливленд – 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)
Г: Дюрант (33 + 13 подборов), Карри (32 + 10 подборов + 11 передач), Томпсон (22), Грин (12).
К: Джеймс (29 + 11 подборов + 14 передач), Лав (27), Ирвинг (19).
Источник — eSports Observer
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