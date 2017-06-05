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Голден Стэйт обыграл Кливленд во втором матче плей-офф

Во втором матче финала плей-офф НБА Голден Стэйт нанес поражение Кливленду - 132:113

  • 05.06.2017 09:47
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Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов. Его партнер по команде Стефен Карри оформил трипл-дабл, как и лидер гостей Леброн Джеймс.
 
Благодаря этой победе «Уорриорз» увеличили отрыв в серии – 2-0.
 
НБА. Плей-офф. Финал. Второй матч
 
Голден Стэйт – Кливленд – 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)
Г: Дюрант (33 + 13 подборов), Карри (32 + 10 подборов + 11 передач), Томпсон (22), Грин (12).
К: Джеймс (29 + 11 подборов + 14 передач), Лав (27), Ирвинг (19).
 

Источник — eSports Observer

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