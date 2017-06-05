МУРЗИН: Легионером в сборной Украины будет либо Джетер, либо никто

Главный тренер сборной Украины в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал расширенный список игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы–2017, а также поделился планами подготовки к турниру.

– Подготовку к чемпионату Европы мы начнем 13–го июля на базе международной теннисной Академии, – сказал Мурзин. – Расширенный список игроков уже готов. Первую неделю сбора проведем в Украине, потом запланирован недельный сбор в Словении, откуда переедем в Италию, где примем участие в турнире. Кроме нас, там сыграют сборные Нидерландов, Беларуси и Италии. Потом возвращаемся на базу в МТА в Пуще–Водице, где продолжим подготовку. Также запланированы товарищеские матчи со сборными Словении и Хорватии (12–13 августа) и Турцией и Черногорией (24–25 августа).

– В расширенном списке два игрока НБА – Алексей Лэнь и Джоэль Боломбой. Какова вероятность того, что они приедут в расположение национальной команды?

– Пока я не могу говорить наверняка об их участии. Точно могу сказать, что на первом сборе их не будет, потому что по правилам НБА они могут приступить к тренировкам в сборной не раньше, чем за 30 дней до начала турнира. Если они приедут, то это будет где–то в первых числах августа. Могу сказать, что и у Лэня, и у Боломбоя есть желание сыграть за сборную. Мы сейчас плотно общаемся с Боломбоем. Руководство «Юты Джаз» не против того, чтобы он сыграл на Евробаскете. Сам Боломбой тоже хочет сыграть. Сейчас мы решаем технические вопросы с его агентом. Боломбой примет участие в летней лиге НБА и после 26-го июля освободится. Если мы все согласуем, то первого августа он должен появиться в сборной.

У Боломбоя украинский паспорт, он хочет выступать за сборную Украины. В свое время его вызывал Майк Фрателло, но на сборе он получил травму. В прошлом году он не смог приехать. Но сейчас, надеюсь, все должно получиться.

– Какие сильные стороны в игре Боломбоя?

– Он очень атлетичный игрок, может закрыть позиции четвертого-пятого номеров. В D-лиге играл центрового, в «Юте» – тяжелого форварда. У него чутье на подбор, скорость, атлетизм. Возможно, бросок – не самое его сильное качество, но за счет напора, физической силы он это компенсирует. Такой игрок нам не помешает.

– Кто общается о приезде в сборную с Лэнем?

– С ним есть прямой контакт через президента федерации. Также общаемся с его агентом. Надеюсь, что на позицию четвертого номера приедет Владимир Герун. Это молодой игрок, который прошел школу NCAА, а последний сезон отыграл в «Барселоне–B». Наш представитель в NCAА Святослав Михайлюк уже приехал в Украину, он сейчас в Черкассах на сборе U–20. В ближайшее время я с ним пообщаюсь. Кроме того, в списке есть Пух Джетер. Мы постоянно держим с ним связь и, надеюсь, он приедет. Но пока он стопроцентов не сказал ни «да», ни «нет».

– Вопрос приезда Лэня будет зависеть от того, получит ли он новый контракт в «Финиксе»?

– Думаю, да. Он сейчас находится в подвешенном состоянии. «Финикс» ему соглашение не предлагает, другие клубы – тоже. Поскольку на кону очень серьезные суммы – нужно набраться терпения. Думаю, к концу июля мы будем понимать окончательно – приедет он в сборную, или нет. У меня сейчас больше надежды на приезд Боломбоя.

– Какая ситуация с Сергеем Гладырем? В одном из интервью он дал понять, что летом будет лечить колени и в сборную не приедет…

– Да, его в сборной, скорее всего, не будет. По окончании чемпионата Франции он ложится на операцию, срок реабилитации после которой не позволит ему принять участие в Евробаскете. У него серьезные проблемы со здоровьем. В сборную он может приехать, как гость, навестить ребят.

– Пух Джетер – единственная кандидатура на натурализированого игрока? Есть ли другие варианты, в случае его отказа выступать за сборную Украины?

– Вариантов много, но для микроклимата в сборной нам бы хотелось видеть Пуха Джетера. Он хорошо вписался в коллектив, со всеми ребятами у него отличные отношения. Натурализированным игроком будет либо Пух Джетер, либо не будет никого.

– Кандидатуру Джерома Рэндла не рассматривали?

– Нет.

– После вашего турне по Испании была запланирована поездка в США. Почему она не состоялась?

– Было несколько причин. «Юта» Боломбоя рано вылетела из плей-офф, «Финикс» также рано завершил сезон.

– Михайлюк выставил свою кандидатура на драфт НБА, но потом снял ее. Как оцениваете его решение?

– Насколько я знаю, он получил повторную травму. Из–за этого он не смог себя показать в полную силу на драфт-комбайне, поэтому снялся.

– Как сейчас его здоровье?

– Все в порядке. Я буду в Черкассах, пообщаюсь с ним. Я знаком с его отцом, будем общаться.

– В отборе на Евробаскет первым номером сборной Украины был Денис Лукашов и, нужно сказать, он был одним из лучших в команде. Но клубный сезон у него не задался. Вас это не тревожит?

– Наверное, это был не лучший сезон Лукашова. Его команда билась в еврокубке, выступала в Лиге ВТБ, но игрового времени у Дениса было не так уж много. Это в моем понимании. Хотя, он играл в сильной команде, на хорошем уровне. Также на позиции первого номера я надеюсь на Липового, на Мишулу.

– Из молодежной сборной планировали кого-то пригласить на сборы национальной команды?

– Только Михайлюка. Может быть, появится кто-то из студенческой сборной, которую возглавляет Валерий Плеханов.

– По ходу сезона наши центровые – Кирилл Фесенко и Вячеслав Кравцов пропустили некоторое время из–за травм. Они успеют набрать нужные кондиции к сборам?

– Я считаю, что позиции пятого и четвертого номеров – самые сильные в сборной Украины. Конкуренция среди больших будет очень серьезная. У меня нет переживаний – Кравцов играет в своем клубе, Фесенко – также восстановился после операции. Возможно, игровые кондиции он еще не полностью восстановил, но физически он себя чувствует хорошо. Но у него сезон заканчивается в середине июня – есть время набрать кондиции. Также на этой позиции у нас есть Артем Пустовой, который провел прекраснейший сезон в Испании. В его игре виден прогресс и я на него рассчитываю. Надеюсь, нынешний сезон будет для него лучшим в сборной, как по игровому времени, так и по результату.

– Владимир Герун в «Барселоне–B» также действует на позиции центрового…

– Он может играть 4–5 номера. Сейчас он играет пятого, но вообще его позиция – четвертый номер. Также у нас есть Игорь Зайцев, который из–за травмы пропустил прошлый сезон. Также есть Корниенко, Бобров. Конкуренция, как я сказал, будет очень большая.

– Какие позиции, на ваш взгляд, проблемные?

– Есть проблемы с первыми и третьими номерами. Будем их решать за счет сильных позиций – будем переводить ребят на другие позиции.

– Как вы оцените прошедший сезон для наших легионеров?

– У Липового была очень хорошая практика в греческом чемпионате. Он играл против «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», АЕКа – не последних европейских команд. Он играл на разных позициях и считаю, выглядел хорошо. Тренер ему тоже доверял – это немаловажно. Пустозвонов стал чемпионом Румынии. Макс играл неровно – были хорошие матчи, были спады в игре. Но игровое время у него было хорошее. Бобров провел очень хороший сезон во Франции. Его команда повысилась в классе – вышла во второй дивизион. Статистика у него отличная – 13,5 очков, 8,5 подборов, 3,5 ассиста, 2,5 блок–шота!

– Каким будет ваш тренерский штаб?

– Вместо Ярослава Зубрицкого со сборной снова будет работать Леонид Иватин. Тажке моими помощниками остаются Юшкин и Лохманчук. Кроме того, федерация подписала контракт с тренером из Греции, который будет отвечать за физическую подготовку. Хочу сказать, что федерация очень многое делает для сборной. В этом году мы проведем сбор в Словении. Также заключили контракт с итальянской экипировочной компанией – команда будет обута, одета и презентабельно выглядеть. Стараемся выйти на тот уровень, который был в сборной при Фрателло.

– Для вас Евробаскет-2017 станет вторым в качестве главного тренера сборной Украины? Какие выводы сделали для себя после дебютного турнира?

– Вывод один: нужно постоянно учиться. Я благодарен федерации, которая меня трижды отправляла на стажировки. Благодарен «Будивельнику» за то, что получил практику в чемпионате Украины.

– За соперниками по группе на Евробаскете уже следите?

– Пока даже не все сборные вывесили расширенные составы. Но, естественно, будем отслеживать. Перед турниром будем иметь всю необходимую информацию. Группа у нас непростая. У Германии на позицию первого номера приедет Шредер из НБА, у Италии в первом номере – Хэккет, у которого 1,97 рост. Поэтому будет думать, как их нейтрализовать.

– Какой матч на турнире, на ваш взгляд, может стать ключевым?

– Все матчи будут важными, проходных игр не будет. Но первая игра – против Германии будет очень важной.