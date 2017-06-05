Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МУРЗИН: Легионером в сборной Украины будет либо Джетер, либо никто

Наставник сборной Украины Евгений Мурзин – о подготовке к чемпионату Европы

  • 05.06.2017 15:17
  • 665 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Униан. Евгений Мурзин
© Униан. Евгений Мурзин

Главный тренер сборной Украины в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал расширенный список игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы–2017, а также поделился планами подготовки к турниру.

– Подготовку к чемпионату Европы мы начнем 13–го июля на базе международной теннисной Академии, – сказал Мурзин. – Расширенный список игроков уже готов. Первую неделю сбора проведем в Украине, потом запланирован недельный сбор в Словении, откуда переедем в Италию, где примем участие в турнире. Кроме нас, там сыграют сборные Нидерландов, Беларуси и Италии. Потом возвращаемся на базу в МТА в Пуще–Водице, где продолжим подготовку. Также запланированы товарищеские матчи со сборными Словении и Хорватии (12–13 августа) и Турцией и Черногорией (24–25 августа).

– В расширенном списке два игрока НБА – Алексей Лэнь и Джоэль Боломбой. Какова вероятность того, что они приедут в расположение национальной команды?
– Пока я не могу говорить наверняка об их участии. Точно могу сказать, что на первом сборе их не будет, потому что по правилам НБА они могут приступить к тренировкам в сборной не раньше, чем за 30 дней до начала турнира. Если они приедут, то это будет где–то в первых числах августа. Могу сказать, что и у Лэня, и у Боломбоя есть желание сыграть за сборную. Мы сейчас плотно общаемся с Боломбоем. Руководство «Юты Джаз» не против того, чтобы он сыграл на Евробаскете. Сам Боломбой тоже хочет сыграть. Сейчас мы решаем технические вопросы с его агентом. Боломбой примет участие в летней лиге НБА и после 26-го июля освободится. Если мы все согласуем, то первого августа он должен появиться в сборной.

У Боломбоя украинский паспорт, он хочет выступать за сборную Украины. В свое время его вызывал Майк Фрателло, но на сборе он получил травму. В прошлом году он не смог приехать. Но сейчас, надеюсь, все должно получиться.

– Какие сильные стороны в игре Боломбоя?
– Он очень атлетичный игрок, может закрыть позиции четвертого-пятого номеров. В D-лиге играл центрового, в «Юте» – тяжелого форварда. У него чутье на подбор, скорость, атлетизм. Возможно, бросок – не самое его сильное качество, но за счет напора, физической силы он это компенсирует. Такой игрок нам не помешает.

– Кто общается о приезде в сборную с Лэнем?
– С ним есть прямой контакт через президента федерации. Также общаемся с его агентом.  Надеюсь, что на позицию четвертого номера приедет Владимир Герун. Это молодой игрок, который прошел школу NCAА, а последний сезон отыграл в «Барселоне–B». Наш представитель в NCAА Святослав Михайлюк уже приехал в Украину, он сейчас в Черкассах на сборе U–20. В ближайшее время я с ним пообщаюсь. Кроме того, в списке есть Пух Джетер. Мы постоянно держим с ним связь и, надеюсь, он приедет. Но пока он стопроцентов не сказал ни «да», ни «нет».

– Вопрос приезда Лэня будет зависеть от того, получит ли он новый контракт в «Финиксе»?
– Думаю, да. Он сейчас находится в подвешенном состоянии. «Финикс» ему соглашение не предлагает, другие клубы – тоже. Поскольку на кону очень серьезные суммы – нужно набраться терпения. Думаю, к концу июля мы будем понимать окончательно – приедет он в сборную, или нет. У меня сейчас больше надежды на приезд Боломбоя.

– Какая ситуация с Сергеем Гладырем? В одном из интервью он дал понять, что летом будет лечить колени и в сборную не приедет…
– Да, его в сборной, скорее всего, не будет. По окончании чемпионата Франции он ложится на операцию, срок реабилитации после которой не позволит ему принять участие в Евробаскете. У него серьезные проблемы со здоровьем. В сборную он может приехать, как гость, навестить ребят.

– Пух Джетер – единственная кандидатура на натурализированого игрока? Есть ли другие варианты, в случае его отказа выступать за сборную Украины?
– Вариантов много, но для микроклимата в сборной нам бы хотелось видеть Пуха Джетера. Он хорошо вписался в коллектив, со всеми ребятами у него отличные отношения. Натурализированным игроком будет либо Пух Джетер, либо не будет никого.

– Кандидатуру Джерома Рэндла не рассматривали?
– Нет.

– После вашего турне по Испании была запланирована поездка в США. Почему она не состоялась?
– Было несколько причин. «Юта» Боломбоя рано вылетела из плей-офф, «Финикс» также рано завершил сезон.  

– Михайлюк выставил свою кандидатура на драфт НБА, но потом снял ее. Как оцениваете его решение?
– Насколько я знаю, он получил повторную травму. Из–за этого он не смог себя показать в полную силу на драфт-комбайне, поэтому снялся.

– Как сейчас его здоровье?
– Все в порядке. Я буду в Черкассах, пообщаюсь с ним. Я знаком с его отцом, будем общаться.

– В отборе на Евробаскет первым номером сборной Украины был Денис Лукашов и, нужно сказать, он был одним из лучших в команде. Но клубный сезон у него не задался. Вас это не тревожит?
– Наверное, это был не лучший сезон Лукашова. Его команда билась в еврокубке, выступала в Лиге ВТБ, но игрового времени у Дениса было не так уж много. Это в моем понимании. Хотя, он играл в сильной команде, на хорошем уровне. Также на позиции первого номера я надеюсь на Липового, на Мишулу.

– Из молодежной сборной планировали кого-то пригласить на сборы национальной команды?
– Только Михайлюка. Может быть, появится кто-то из студенческой сборной, которую возглавляет Валерий Плеханов.

– По ходу сезона наши центровые – Кирилл Фесенко и Вячеслав Кравцов пропустили некоторое время из–за травм. Они успеют набрать нужные кондиции к сборам?
– Я считаю, что позиции пятого и четвертого номеров – самые сильные в сборной Украины. Конкуренция среди больших будет очень серьезная. У меня нет переживаний – Кравцов играет в своем клубе, Фесенко – также восстановился после операции. Возможно, игровые кондиции он еще не полностью восстановил, но физически он себя чувствует хорошо. Но у него сезон заканчивается в середине июня – есть время набрать кондиции. Также на этой позиции у нас есть Артем Пустовой, который провел прекраснейший сезон в Испании. В его игре виден прогресс и я на него рассчитываю. Надеюсь, нынешний сезон будет для него лучшим в сборной, как по игровому времени, так и по результату.

– Владимир Герун в «Барселоне–также действует на позиции центрового…
– Он может играть 4–5 номера. Сейчас он играет пятого, но вообще его позиция – четвертый номер. Также у нас есть Игорь Зайцев, который из–за травмы пропустил прошлый сезон. Также есть Корниенко, Бобров. Конкуренция, как я сказал, будет очень большая.

– Какие позиции, на ваш взгляд, проблемные?
– Есть проблемы с первыми и третьими номерами. Будем их решать за счет сильных позиций – будем переводить ребят на другие позиции.

– Как вы оцените прошедший сезон для наших легионеров?
– У Липового была очень хорошая практика в греческом чемпионате. Он играл против «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», АЕКа – не последних европейских команд. Он играл на разных позициях и считаю, выглядел хорошо. Тренер ему тоже доверял – это немаловажно. Пустозвонов стал чемпионом Румынии. Макс играл неровно – были хорошие матчи, были спады в игре. Но игровое время у него было хорошее. Бобров провел очень хороший сезон во Франции. Его команда повысилась в классе – вышла во второй дивизион. Статистика у него отличная – 13,5 очков, 8,5 подборов, 3,5 ассиста, 2,5 блок–шота!

– Каким будет ваш тренерский штаб?
– Вместо Ярослава Зубрицкого со сборной снова будет работать Леонид Иватин. Тажке моими помощниками остаются Юшкин и Лохманчук. Кроме того, федерация подписала контракт с тренером из Греции, который будет отвечать за физическую подготовку. Хочу сказать, что федерация очень многое делает для сборной. В этом году мы проведем сбор в Словении. Также заключили контракт с итальянской экипировочной компанией – команда будет обута, одета и презентабельно выглядеть. Стараемся выйти на тот уровень, который был в сборной при Фрателло.

– Для вас Евробаскет-2017 станет вторым в качестве главного тренера сборной Украины? Какие выводы сделали для себя после дебютного турнира?
– Вывод один: нужно постоянно учиться. Я благодарен федерации, которая меня трижды отправляла на стажировки. Благодарен «Будивельнику» за то, что получил практику в чемпионате Украины.

– За соперниками по группе на Евробаскете уже следите?
– Пока даже не все сборные вывесили расширенные составы. Но, естественно, будем отслеживать. Перед турниром будем иметь всю необходимую информацию. Группа у нас непростая. У Германии на позицию первого номера приедет Шредер из НБА, у Италии в первом номере – Хэккет, у которого 1,97 рост. Поэтому будет думать, как их нейтрализовать.

– Какой матч на турнире, на ваш взгляд, может стать ключевым?
– Все матчи будут важными, проходных игр не будет. Но первая игра – против Германии будет очень важной. 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.