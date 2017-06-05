Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Станислав МЕДВЕДЕНКО: «Брайант изъявил желание приехать в Украину»

Двукратный чемпион НБА стал гостем «Политики чемпионов»

  • 05.06.2017 17:52
  • 835 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФБУ. Станислав Медведенко
© ФБУ. Станислав Медведенко

Украинский баскетболист Станислав Медведенко стал гостем программы «Политика чемпионов». Спортсмен рассказал, почему уехал из США назад в Украину:

- Я уехал, мне нравится Украина. Не могу сказать, что я полностью уехал, у меня там осталась работа, не такая, как мне бы хотелось... Это спортивное агентство, которое помогает ребятам уезжать в Америку, делает тренировочные лагеря. У нас есть шикарный лагерь в пригороде Лос-Анджелеса, я постоянно летаю в Америку".
 
Медведенко рассказал и об отношениях с Коби Брайантом:
 
- Это полная противоположность Шакила, он эгоист, индивидуалист... Но у меня с ним хорошие отношения. Последний раз мы виделись два месяца назад, и он изъявил желание приехать в Украину. Говорит, что хочет показать детям, что такое Украина, сделать здесь пару мастер-классов.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.