Украинский баскетболист Станислав Медведенко стал гостем программы «Политика чемпионов». Спортсмен рассказал, почему уехал из США назад в Украину:

- Я уехал, мне нравится Украина. Не могу сказать, что я полностью уехал, у меня там осталась работа, не такая, как мне бы хотелось... Это спортивное агентство, которое помогает ребятам уезжать в Америку, делает тренировочные лагеря. У нас есть шикарный лагерь в пригороде Лос-Анджелеса, я постоянно летаю в Америку".

Медведенко рассказал и об отношениях с Коби Брайантом:

