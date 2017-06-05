Украинский баскетболист Станислав Медведенко стал гостем программы «Политика чемпионов». Спортсмен рассказал, почему уехал из США назад в Украину:
- Я уехал, мне нравится Украина. Не могу сказать, что я полностью уехал, у меня там осталась работа, не такая, как мне бы хотелось... Это спортивное агентство, которое помогает ребятам уезжать в Америку, делает тренировочные лагеря. У нас есть шикарный лагерь в пригороде Лос-Анджелеса, я постоянно летаю в Америку".
Медведенко рассказал и об отношениях с Коби Брайантом:
- Это полная противоположность Шакила, он эгоист, индивидуалист... Но у меня с ним хорошие отношения. Последний раз мы виделись два месяца назад, и он изъявил желание приехать в Украину. Говорит, что хочет показать детям, что такое Украина, сделать здесь пару мастер-классов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.