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Карлос ДОНЕ: «Проходжу акліматизацію у збірній України»

Свінгмен має надію зіграти за молодіжну збірну

  • 05.06.2017 18:04
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ФБУ. Карлос Доне
© ФБУ. Карлос Доне
Молодіжна збірна України продовжує підготовку до чемпіонату Європи. На першому зборі з командою працює 18 гравців. Один із найнеочікуваніших гравців у таборі команди є свінгмен Карлос Алехандро Доне. Цей гравець приїхав вперше в Україну за останні шість років. Наразі він живе та грає у Нью-Йорку. В Брукліні він виступає за коледж  ASA CC (JUCO). Починав займатися баскетболом Карлос в Шостці і мріє цим літом зіграти за збірну Україну, хоча ще минулого року міг зіграти за Домініканську Республіку.
 
– Карлос, у тебе незвична ситуація. Ти міг би зіграти за дві збірні. Сьогодні ти у таборі української молодіжки.
– Я міг виступати як за збірну Домініканської Республіки, так і за Україну. Мій батько – домініканець, а матір – українка. При чому перший виклик мені прийшов з Домінікани, минулого року я поїхав у табір збірної пройшов своєрідний відбір, але через певні обставини так і не зіграв за збірну. У цей же час я контактував з тренером і знав, що мене чекали в Україні, правда, не міг відреагувати на запрошення, адже раніше мене покликали в іншу збірну. Перед стартом підготовки ми знову зв’язалися з тренером і цього разу я сказав, що приїду в Україну, спробую свої сили у таборі збірної України.
 
– Ти зараз граєш і живеш у штатах, чому поїхав з України?
– Це було пов’язано з моїми батьками, думаю, і мені на цей момент краще у Нью Йорку, але я з великою повагою ставлюся до України. Тут я народився, почав грати у баскетбол, багато чому навчився. У мене у Шостці залишилася тітка, думаю, заїду до неї, відвідаю, коли буде пауза у тренуваннях.
 
– Розкажи про те, як почав займатися баскетболом. Я так розумію, багато знайомих у цій збірній, яких ти не бачив років 5-6.
– Починав грати я у Шостці за «Імпульс». Мій перший тренер – Сергій Михайлович Михайленко. Йому  теж дуже вдячний за те, чого навчив. Звісно, з хлопцями, які зараз у збірній я знайомий. Майже з усіма з них ми зустрічалися в чемпіонаті України серед юнаків (ВЮБЛ). За час, що пройшов, усі змінилися, але я бачу, що за потенціалом у нас неймовірно сильна збірна.
 
– Як відчуття: зможеш увійти у остаточний список 12-ти гравців,які поїдуть на чемпіонат Європи?
– У нас хороша і сильна конкуренція. Думаю, шанси є. Поки що я проходжу акліматизацію у команді. Тут усе по-іншому, ніж у моєму звичайному середовищі. Інша гра, інші м’ячі, але, думаю, усе буде добре. Потрібен час.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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