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Голден Стэйт побил рекорд НБА

Баскетбольный клуб выиграл 14 подряд матчей в плей-офф соревнований

  • 05.06.2017 20:41
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twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Для «Голден Стэйт» победа над «Кливлендом» во втором матче финальной серии стала 14-й подряд в плей-офф НБА. Таким образом, «Уорриорс» стали авторами нового рекорда лиги по этому показателю. Предыдущее достижение было установлено «Лейкерс» в сезоне 1988-89 и повторено «Кэвельерс» в течение прошлого и нынешнего сезонов.

Источник — basket-planet.com

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