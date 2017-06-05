Голден Стэйт побил рекорд НБА

Очень хорошо запомнился по играм за Ньюкасл. Читая заголовок думал что это не он. Цементировал це...

Александр Хацкевич по ходу еще не вкурсе, что тренер в Динамо ничего не решает, всем рулит Сурок ...

Это ты так решил? или ханыгу леоненка послушал?

вот это интересною но лучше в зарю

Если не выиграют, значит просто сливают ЧМ, чтобы не ехать в Россию.

зачем всем??? это что каждые 5 мин замена? надо основу на финнов наигрывать, а все пусть в спарри...

Нехай Бог допомагає, більше сказати нічого.... тільки б в користь пішли ваші екперименти....

Андрій ШЕВЧЕНКО: «З Мальтою хочемо дати можливість зіграти всім»Не ВСЮ еще штольню позвал, Андрюш...