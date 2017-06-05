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Украинец Тыртышник будет играть за университет Миссисипи

Команда выступает в высшем дивизионе NCAA

  • 05.06.2017 21:09
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olemisssports.com. Илья Тыртышник
© olemisssports.com. Илья Тыртышник

Защитник молодежной сборной Украины Илья Тыртышник продолжит карьеру в университете Миссисипи, сообщает официальный сайт баскетбольной команды вуза. Миссисипи выступает в высшем дивизионе NCAA и последний раз принимал участие в Мартовском безумии в 2015 году. Самым известным воспитанником баскетбольной программы университета является форвард Ансу Сисэй, выбранный под 30-м номером на драфте-1998 НБА и выступавший за «Сиэттл», «Голден Стэйт», «Милан» и «Альбу».

В минувшем сезоне 18-летний Тыртышник, выступавший в Украине за «Киев», в составе частной баскетбольной академии «Спарта» набирал по 7.6 очка и совершал по 2.5 подбора за 20 минут в среднем за игру во втором чешском дивизионе.

Источник — basket-planet.com

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