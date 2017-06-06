Збірна України на турнірі у Греції: розклад та час початку матчів

Жіноча збірна України продовжує тренувальний збір перед Євробаскетом-2017, який 16 червня стартує в Чехії. Черговим етапом підготовки команди Володимира Холопова стане міжнародний турнір у Греції, де наші баскетболістки проведуть три контрольні поєдинки.

У перший ігровий день - 7 червня - збірна України зіграє проти росіянок, 8 червня - проти білоруської збірної, а закриє турнір п'ятничним матчем проти господарок - команди Греції.

Розклад матчів на турнірі у Греції:

7 червня

18:30 Росія – Україна

20:30 Греція – Білорусь

8 червня

18:30 Україна - Білорусь

20:39 Греція - Росія

9 червня

16:00 Білорусь – Росія

19:00 Греція – Україна

До цього, нагадаємо, збірна України двічі поступилася в контрольних поєдинках команді Латвії, а на міжнародному турнірі у Франції зазнала поразки у грі з господарками змагань, а також обіграла Чорногорію і програла Канаді.

У груповому раунді Євробаскету-2017, нагадаємо, національна команда зіграє проти збірних Іспанії, Угорщини та Чехії.