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Серия А. Авеллино с Фесенко уступает Венеции в полуфинале

Украинский центровой вышел в стартовом составе, набрал 10 очков и сделал 2 подбора

  • 06.06.2017 10:34
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twitter.com/ScandoneBasket
© twitter.com/ScandoneBasket

За последнюю минуту матча «Авеллино» ухитрился отыграть 9 из 10 очков отставания, но на большее просто не хватило времени. Слишком много упустили хозяева еще во второй четверти, когда позволили «Венеции» реализовать 6 из 9 трехочковых. И в дальнейшем снайперы гостей исправно делали свое дело, а превосходство в «краске» лишь не дало «Авеллино» окончательно провалиться и помогло создать возможность для финального штурма.

Украинский центровой «Авеллино» Кирилл Фесенко, выйдя в стартовом составе, за 14 минут набрал 10 очков (4/4 двухочковых, 2/2 штрафных) и совершил 2 подбора (1 в нападении) при 3 потерях и 2 фолах.

В финале «Венеция» сыграет с «Тренто».

Полуфинал. Серия до 4 побед. Матч №6

«Авеллино» – «Венеция» – 83:84
«Авеллино»: Логан (20 + 5 передач), Рэглэнд (18 + 4 перехватов), Ад. Томас (11 + 6 подборов), Ш. Джонс (10 + 6 подборов), Фесенко (10)
«Венеция»: Перич (21 + 4 передачи), Хэйнс (14 + 7 передач), Батиста (14 + 7 подборов – 4 потери), Тонут (12), Эджим (10 + 5 подборов + 3 перехвата)

Счет в серии: 2-4

Источник — basket-planet.com

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