Екс-капітан Черкаських Мавп перейшов у Клуж

Андрій Кальніченко полишає «Черкаські Мавпи». Екс-капітан черкасців, який у складі клубу провів три сезони (2013/14, 2014/15 та 2016/17), підписав угоду з чемпіоному Румунії – «Клужом». У цьому клубі Андрій уже виступав сезоном раніше і зумів виграти Кубок Румунії.

У минулорічній Суперлізі досвідчений форвард здобував у складі «Черкаських Мавп» у середньому за гру 11 очок та виконував 4 підбирання. Також Андрій був учасником Матчу Зірок Суперліги.