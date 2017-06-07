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Екс-капітан Черкаських Мавп перейшов у Клуж

Андрій Кальніченко вже грав за румунський клуб

  • 07.06.2017 11:36
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БК Черкасские Мавпы. Андрей Кальниченко
© БК Черкасские Мавпы. Андрей Кальниченко
Андрій Кальніченко полишає «Черкаські Мавпи». Екс-капітан черкасців, який у складі клубу провів три сезони (2013/14, 2014/15 та 2016/17), підписав угоду з чемпіоному Румунії – «Клужом». У цьому клубі Андрій уже виступав сезоном раніше і зумів виграти Кубок Румунії.
 
У минулорічній Суперлізі досвідчений форвард здобував у складі «Черкаських Мавп» у середньому за гру 11 очок та виконував 4 підбирання. Також Андрій був учасником Матчу Зірок Суперліги.

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