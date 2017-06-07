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Збірна Грузії назвала попередній склад на Євробаскет

До табору національної команди визвано 17 гравців

  • 07.06.2017 11:41
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ФБУ
© ФБУ
Тренерський штаб збірної Грузії назвав попередній склад команди на чемпіонат Європи 2017 року. У список з 17-ти гравців ввійшли Бека Бекаурі, Майкл Діксон-молодший, Отар Пхакадзе, Гиоргі Шермадіні, Михаіл Берішвілі, Каха Джинчарадзе, Дуда Санадзе, Герг Цинцадзе, Гога Битадзе, Манучар Маркоішвілі, Віктор Санікідзе, Анатолій Бойса, Заза Пачулія, Георг Шарабідзе, Бека Бурджанадзе, Леван Пацація, Торніке Шенгелія.
 
Нагадаємо, збірна Грузії на чемпіонаті Європи гратиме в одній групі з командами України, Ізраїля, Німеччини, Італії та Литви.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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