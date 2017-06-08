НБА. Плей-офф. Голден Стэйт в третий раз обыграл Кливленд

Финал. Серия до 4 побед. Матч №3
«Кливленд» – «Голден Стэйт» – 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)
«Кливленд»: Ирвинг (38 + 6 подборов), Джей Ар Смит (16), Л. Джеймс (39 + 11 подборов + 9 передач – 5 потерь), К. Лав (9 + 13 подборов + 6 перехватов), Т. Томпсон – старт; Р. Джефферсон (1), Дерон Уильямс, Шамперт (2), Корвер (8)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (26 + 13 подборов + 6 передач), К. Томпсон (30 + 6 подборов), Дюрэнт (31 + 8 подборов + 4 передачи), Дрэймонд Грин (8 + 8 подборов + 7 передач – 4 потери), Пачулия (4 потери) – старт; Дэвид Уэст (7), Игудала (7 + 5 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Дж. МакГи (1), МакКоу (2), Ливингстон (6), И. Кларк
Счет в серии: 0-3
Источник — basket-planet.com
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