Леброн Джеймс – четвертый по результативности в финальных сериях НБА

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 39 очков в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт», довел их общее количество в финалах до 1 175 (27.3 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Сэма Джонса, Билла Расселла и Элджина Бэйлора и вышел на четвертое место по результативности в финальных сериях в истории лиги.

Теперь впереди Джеймса остаются только Майкл Джордан (1 176 очков), Карим Абдул-Джаббар (1 317) и Джерри Уэст (1 679).