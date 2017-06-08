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Леброн Джеймс – четвертый по результативности в финальных сериях НБА

Уже в ближайшем матче баскетболист «Кливленда» может обогнать легендарного Майкла Джордана

  • 08.06.2017 08:54
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twitter.com/nba. Леброн Джеймс
© twitter.com/nba. Леброн Джеймс

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 39 очков в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт», довел их общее количество в финалах до 1 175 (27.3 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Сэма Джонса, Билла Расселла и Элджина Бэйлора и вышел на четвертое место по результативности в финальных сериях в истории лиги.

Теперь впереди Джеймса остаются только Майкл Джордан (1 176 очков), Карим Абдул-Джаббар (1 317) и Джерри Уэст (1 679).

Источник — basket-planet.com

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