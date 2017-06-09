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Женская сборная Украины победила Беларусь

На турнире в греческом Патрасе украинки дожали соперниц в концовке матча

  • 09.06.2017 10:45
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fbu.ua
© fbu.ua

Во второй игре турнира в Патрасе украинки дожали своих соседок в напряженной концовке.

Украинки уверенно выиграли первую половину матча, более-менее справившись с нападением команды Беларуси. Однако в третьей четверти защита у команды Владимира Холопова развалилась напрочь: каждая атака соперниц заканчивалась либо двумя очками, либо штрафными. Впрочем, не отпустить Беларусь нашей сборной удалось - Алина Ягупова и ко удержали лидерство, которое чуть ближе к концовке удалось разогнать до комфортного. В заключительные минуты Ягупова и Ольга Мазниченко взяли игру на себя, и несмотря на массу индивидуальных ошибок, смогли довести игру до победы - в решающей атаке номинальные гости потеряли мяч.

Завтра Украину ждет заключительный матч турнира в Греции, против хозяек турнира.

Товарищеский матч, Греция

Украина — Беларусь 84:82 (22:13, 21:25, 22:28, 19:16)

Украина: Мосс (6), Ягупова (27 + 6 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Дорогобузова (4), Удоденко (14 + 5 потерь), Малашенко (10) — старт; Спитковская (3), Горобец, Науменко (0 + 3 подбора), Ольховик (2 + 7 подбора), Белоцерковская (6), Мазниченко (12).

Беларусь: Бентли (19), Попова (13 + 8 подборов), Гаспер (12 + 6 подборов), Снытина (12 + 6 подборов + 4 потери), Рысикова (9), Лихтарович (8).

Источник — basket-planet.com

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