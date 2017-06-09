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Леброн Джеймс может перейти в Лейкерс или Клипперс в 2018-м году

Через год форвард «Кливленда» станет свободным агентом

  • 09.06.2017 15:20
  • 171 просмотров
  • 2 комментария
Метки
nba.com. Леброн Джеймс
© nba.com. Леброн Джеймс
По мнению источника, форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, став свободным агентом летом 2018 года, может принять решение о переходе в «Лейкерс» или «Клипперс».
 
Аналитик ESPN Джален Роуз в программе «First Take» высказал предположение, что Джеймс переедет из Кливленда в Калифорнию, где у него уже куплен дом в 30 минутах от «Стэйплс-центра».
 
Переход в «Лейкерс» будет иметь смысл для Джеймса, если он захочет построить команду-претендента из сочетания опытных ветеранов и молодых талантов, таких как Пол Джордж и Брэндон Ингрэм. В «Клипперс» у Джеймса будет шанс осуществить свою мечту и объединиться в одной команде с Крисом Полом, Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони. 

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Комментарии
    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 09.06.2017 15:45
    0
    Нехай NBA finals зіграє. Там далі видно буде...
    Ссылка
    inflicted
    online
      inflicted, 09.06.2017 15:51
    0
    Анатолий Чорнобук, 09.06.2017 15:45
    Нехай NBA finals зіграє. Там далі видно буде...
    він їх уже "зіграв")
    Ссылка
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