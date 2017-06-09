Денис ЛУКАШОВ: «Мы аутсайдеры группы на Евробаскете»

Разыгрывающий сборной Украины поделился мнением о расширенном списке на Евробаскет-2017, а также о соперниках по группе.

«Уже видел список сборной. Бросается в глаза и по словам тренера, и по списку, что будет сильная конкуренция. Ребята все проводят очень хороший сезон в своих командах, в своих чемпионатах. И это будет интересно посмотреть.

А любая конкуренция дает шанс проявить более сильного игрока. Будет интересно. Опять же, все будет зависеть от того, кто сможет приехать. Потому что у многих есть проблемы со здоровьем.

Кто будет способен приехать, между ними и развернется борьба за попадание в состав. А там будет видно.

Перспективы команды на Евробаскете? На эту тему можно много дискутировать. Но опять же я не стану утверждать, что мы едем туда за какими-то местами. На данный момент, на бумаге, по рейтингу мы – аутсайдеры нашей группы.

Но это ничего не меняет – все равно нам предстоит сыграть с этими командами – с Германией, Италией, Литвой, Израилем. Кроме Литвы мы всех обыгрывали на товарищеских турнирах за последние год-два. Почему мы не можем сделать то же в официальных играх?

Все зависит от того, кто поедет, кто приедет в другие команды. Но это ничего не меняет – все равно мы будем играть, а как оно будет – одному Богу известно», – сказал Лукашов.