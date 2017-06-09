Черногория назвала предварительный состав на Евробаскет-2017

Главный тренер сборной Черногории Богдан Таньевич обнародовал список из 32 кандидатов на участие в Евробаскете-2017.
Защитники
Тайрис Райс, «Барселона»
Никола Иванович, «Орландина»
Петар Попович, «Будучность»
Никола Павличевич, «Шольнок»
Машан Врбица, «Горица»
Милош Кривокапич, «Грац»
Суад Шехович, «Будучность»
Неманья Враньеш, «Будучность»
Владимир Михайлович, «Ольденбург»
Милутин Джуканович, КТЕ
Петар Кусовац, «Теодо»
Форварды
Неманья Джуришич, «Штельмет»
Дино Радончич, «Реал»
Алекса Илич, «Будучность»
Эмир Хаджибегович, «Морнар»
Михайло Радунович, «Морнар»
Александар Дожич, университет Мэрист
Владимир Дашич, АЕК, Ларнака
Центровые
Данило Николич, «Бильбао»
Неманья Радович, «Мурсия»
Вукота Павич, «Морнар»
Милко Бьелица, «Црвена Звезда»
Марко Тодорович, «Химки»
Иван Мараш, «Шоле»
Никола Вучевич, «Орландо»
Боян Дубльевич, «Валенсия»
Филип Барович, «Бонн»
Зоран Николич, «Будучность»
Василие Бачович, «Будучность»
Милия Микович, «Тайфун»
Василие Кнежевич, «Ловчен»
Глигорие Ракочевич, университет Орегона
В рамках подготовки к Евробаскету Черногория в августе встретится в Стамбуле на товарищеском турнира с Украиной и Турцией.
На первом этапе финальной части соперниками черногорцев по группе С станут сборные Хорватии, Чехии, Испании, Румынии и Венгрии.
Источник — Планета Баскетбол
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