Черногория назвала предварительный состав на Евробаскет-2017

адекватенко или как тебя еще там,животное многоликое я тебя не звал!нах под лавку! можешь своё м...

В пятницу в Киеве можно будет сфотографироваться с трофеями Шахтера______________________________...

Это называется маркетинг ! Понятно что для тебя такие слова незнакомы ,но все же попробуй понять...

вот на куя это действо в ОДЕССЕ?Есть Черноморец,есть ОДЕССА-и этим все сказано!я себе не представ...

---Через пару лет тебе также напишу.А также желаю и тебе советую не ходить смотреть любимую твою ...