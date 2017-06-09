Баскетбол 3х3 включен в программу Олимпийских Игр

Баскетбол 3х3 войдет в программу соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
В мужских и женских состязаниях примут участие по 8 команд, каждая из которых будут состоять из 4 спортсменов.
Напомним, мужская и женская национальные сборные Украины выступят 17-21 июня на чемпионате мира во Франции. На предыдущем мундиале в Китае наша женская сборная стала серебряным призером.
Ранее сообщалось, что баскетбол 3х3 войдет в программу юношеских Олимпийских Игр, которые пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина) в октябре 2018 года.
Источник — Sport.ua
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