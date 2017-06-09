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Україна поступилась збірній Греції у останньому матчі турніру

Жіноча збірна закінчила турнір з однією перемогою в активі, та двома поразками у пасиві

  • 09.06.2017 20:22
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ФБУ
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Хід гри

Перша чверть, як і більша половина першої половини матчу, проходила за невеличкої переваги господарок турніру - команди Греції. Підопічні Костаса Керамідаса трохи краще виглядали в атаці поки збірна України шукала свій кидок. Але змінити хід гри нашим дівчатам вдалося ще до великої перерви. Ключовою у першій половині для нашої команди стала кінцівка 20-хвилинки, по ходу якої наші дівчата не тільки ліквідували відставання, а й вийшли вперед. Команда Холопова провела вдалий відрізок на обох сторонах майданчику, завдяки чому пішла на велику перерву, маючи 4 очка переваги.

По ходу третьої чверті лідирувала вже збірна України, яка утримувала перевагу завдяки дальній артилерії. Підопічні Володимира Холопова відвантажили чотири триочкових в кільце грецької команди, проте під завісу чверті усе ж таки дозволили суперницям знову вийти в лідери. Грецька збірна, у складі якої нестримною була Евантіа Малці, продовжувала грати через фарбу - така тактика приносила господаркам турніру набрані бали. Однак на останню в цьому матчі перерву за 1 очка переваги лідерами усе ж таки пішли наші дівчата, які зберегли символичний гандикап, завдяки результативному проходу під кільце Аліни Ягупової. 

На жаль, втримати мінімальну перевагу у вирішальній чверті збірній України не вдалося. Суперниці почали десятихвилинку з "гойдалок", проте розгойдатися швидше вдалося грецькій команді. Господарки турніру помітно додали в захисті, завдяки чому оформили вирішальний у цьому матчі ривок 10:0. Наші дівчата, допустивши вдвічі більше втрат, ніж їх суперниці, під завісу чверті зуміли скоротити відставання, проте для повноцінного камбеку команді Володимира Холопова не вистачило часу.

Збірна України зазнала поразки у третьому матчі міжнародного турніру в Греції, поступившись господаркам турніру з рахунком 75:82. Таким чином, наші дівчата закінчили турнір з однією перемогою в активі, та двома поразками у пасиві.

Міжнародний турнір у Греції. Третій матч

Греція - Україна 82:75 (19:15, 13:21, 22:19, 28:20)

Греція: Малці 27 + 6 підбирань + 4 перехоплення + 3 передачі + 5 втрат, Калціду 21 + 9 підбирань, Спану 12 + 6 підбирань

Україна: Ягупова 22 + 7 передач + 6 підбирань + 6 втрат, Мазнчіченко 14 + 6 підбирань, Мосс 11 + 3 перехоплення, Малашенко 11 + 5 підбирань, Ольховик 9 + 6 підбирань, Удоденко 6, Дорогобузова 2

Источник — Федерация баскетбола Украины

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