Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Володимир ХОЛОПОВ: «Греція нас згуртувала»

Головний тренер жіночої збірної України - про поєдинок проти збірної Греції

  • 10.06.2017 09:10
  • 91 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua, Владимир Холопов
© fbu.ua, Владимир Холопов

Головний тренер національної жіночої збірної України Володимир Холопов прокоментував результат заключного матчу на турнірі у Греції. 75:82 – з таким рахунком «жовто-сині» дівчата поступилися господаркам майданчика збірній Греції.

- Першу чверть ми відіграли дуже добре. Але реально зіштовхнулися з ситуацією домашнього суддівства! Це теж треба відчути напередодні чемпіонату Європи.

- Проте у другій десятихвилинці навіть судді не могли вас стримати.
- Другу чверть відіграли з повною концентрацією з першої і до останньої хвилини. Що відбувалося далі? Рахунок не відображає того, що відбувалося на майданчику.

- Чи можна вважати збірну Греції найсильнішим суперником з усіх, з ким зустрічалися?
- Греція – гарна команда. Але сьогодні господарки допомогли нам стати ще сильнішими! Ми згуртувалися!

- Ніхто часом не вилетів зі складу через травму чи пошкодження?
- Слава Богу, усі живі й здорові. Ще є час відшліфувати тактику і вирушаємо на ЄвроБаскет!

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.