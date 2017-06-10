Володимир ХОЛОПОВ: «Греція нас згуртувала»

Головний тренер національної жіночої збірної України Володимир Холопов прокоментував результат заключного матчу на турнірі у Греції. 75:82 – з таким рахунком «жовто-сині» дівчата поступилися господаркам майданчика збірній Греції.

- Першу чверть ми відіграли дуже добре. Але реально зіштовхнулися з ситуацією домашнього суддівства! Це теж треба відчути напередодні чемпіонату Європи.

- Проте у другій десятихвилинці навіть судді не могли вас стримати.

- Другу чверть відіграли з повною концентрацією з першої і до останньої хвилини. Що відбувалося далі? Рахунок не відображає того, що відбувалося на майданчику.

- Чи можна вважати збірну Греції найсильнішим суперником з усіх, з ким зустрічалися?

- Греція – гарна команда. Але сьогодні господарки допомогли нам стати ще сильнішими! Ми згуртувалися!

- Ніхто часом не вилетів зі складу через травму чи пошкодження?

- Слава Богу, усі живі й здорові. Ще є час відшліфувати тактику і вирушаємо на ЄвроБаскет!