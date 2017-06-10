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НБА. Плей-офф. Кливленд размочил счет в серии

«Голден Стэйт» не сумел завершить финальную серию в свою пользу

  • 10.06.2017 09:33
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nba.com
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Финал. Серия до 4 побед. Матч №4

«Кливленд» – «Голден Стэйт» – 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20). Счет серии - 1:3

«Кливленд»: Ирвинг (40 + 7 подборов + 4 передачи), Джей Ар Смит (15), Л. Джеймс (31 + 10 подборов + 11 передач), К. Лав (23 + 5 подборов), Т. Томпсон (5 + 10 подборов + 5 передач) – старт; Деррик Уильямс (2), Р. Джефферсон (8), Дерон Уильямс (5), Шамперт (5), Дантэй Джонс, Джеймс Джонс, Корвер (3)
Главный тренер: Тайрон Лю

«Голден Стэйт»: Стивен Карри (14 + 5 подборов + 10 передач – 4 потери), К. Томпсон (13), Дюрэнт (35 + 4 передачи + 2 блок-шота), Дрэймонд Грин (16 + 14 подборов), Пачулия (6) – старт; Дэвид Уэст (6 + 2 блок-шота), М. Барнс, МакАду, Игудала (4 + 4 передачи + 2 блок-шота), Дж. МакГи (4), МакКоу (3), Ливингстон (10), И. Кларк (5)
Главный тренер: Стив Керр

Источник — basket-planet.com

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