Збірні України 3х3 зіграли стартові поєдинки у Франції

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 зіграли в ході підготовки до чемпіонату світу стартові поєдинки на турнірі у французькому Вуароні.

Чоловіки здолали господарів з команди Франція U-18 – 17:14.

Жінки в першому матчі перемогли Швейцарію – 11:10. За секунду до фінальної сирени цього матчу переможний дальній кидок реалізувала Ганна Зарицька. У другому поєдинку наша жіноча збірна також в запеклій боротьбі поступилася Франції – 13:14.

Поєдинки турніру в Вуароні триватимуть 10 та 11 червня. 10 червня наші дівчата грають проти команд U-18 Німеччини (11:00) та Італії (17:00). Чоловіча збірна зіграє проти Німеччини U-18 (13:00), Франції (16:00) та Алжиру U-23 (18:20).

Нагадаємо, чемпіонат світу в Нанті стартує 17 червня.



