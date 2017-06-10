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Збірні України 3х3 зіграли стартові поєдинки у Франції

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 готуються до чемпіонату світу

  • 10.06.2017 10:03
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Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 зіграли в ході підготовки до чемпіонату світу стартові поєдинки на турнірі у французькому Вуароні.

Чоловіки здолали господарів з команди Франція U-18 – 17:14.

Жінки в першому матчі перемогли Швейцарію – 11:10. За секунду до фінальної сирени цього матчу переможний дальній кидок реалізувала Ганна Зарицька. У другому поєдинку наша жіноча збірна також в запеклій боротьбі поступилася Франції – 13:14.

Поєдинки турніру в Вуароні триватимуть 10 та 11 червня. 10 червня наші дівчата грають проти команд U-18 Німеччини (11:00) та Італії (17:00). Чоловіча збірна зіграє проти Німеччини U-18 (13:00), Франції (16:00) та Алжиру U-23 (18:20).

Нагадаємо, чемпіонат світу в Нанті стартує 17 червня.

 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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