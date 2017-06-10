Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Валенсія Кравцова програла перший матч фіналу

У чемпіонаті Іспанії зіграно перший матч фінальної серії

  • 10.06.2017 11:06
  • 81 просмотров
  • 0 комментария
Метки
valenciabasket.com
© valenciabasket.com

Валенсія програла мадридському Реалу в першому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату Іспанії – 81:87.

Вирішальною стала 6-очкова перевага мадридців у третій чверті. Український центровий В’ячеслав Кравцов знову не виходив на майданчик у складі своєї команди.

Наступний поєдинок фіналу Реал та Валенсія зіграють у Мадриді 11 червня.

Чемпіонат Іспанії
Фінал. Матч 1

Реал (Мадрид) - Валенсія - 87:81 (21:21, 22:22, 22:16, 22:22)

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.