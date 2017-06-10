Валенсія Кравцова програла перший матч фіналу

Валенсія програла мадридському Реалу в першому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату Іспанії – 81:87.
Вирішальною стала 6-очкова перевага мадридців у третій чверті. Український центровий В’ячеслав Кравцов знову не виходив на майданчик у складі своєї команди.
Наступний поєдинок фіналу Реал та Валенсія зіграють у Мадриді 11 червня.
Чемпіонат Іспанії
Фінал. Матч 1
Реал (Мадрид) - Валенсія - 87:81 (21:21, 22:22, 22:16, 22:22)
Источник — Федерация баскетбола Украины
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