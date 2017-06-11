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Лидер Химика перебрался в Италию

Американский защитник Джейми Смит перешел в «Канту»

  • 11.06.2017 11:28
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ФБУ. Джейми Смит
© ФБУ. Джейми Смит
Лидер «Химика» Джейми Смит перешел в итальянский «Канту», став первым новичком итальянского клуба в межсезонье.
 
В прошлом сезоне Смит стал лучшим бомбардиром «Химика». В Суперлиге он набирал 17,6 очка и делал 4,6 передачи за 34 минуты в среднем за игру, в Лиге чемпионов - 18,5 очка и 4,5 передачи в среднем за матч. Вместе с «Химиком» Смит стал серебряным призером чемпионата Украины.
 
«Канту» в минувшем сезоне занял 11-е место в регулярном чемпионате Серии А и не попал в плей-офф. По ходу сезона итальянский клуб возглавлял украинский специалист Кирилл Большаков. 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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