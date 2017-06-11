Максим Сандул став віце-чемпіоном Польщі

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Селезнев попал в заявку на матч с Финляндией 12:48 — aspol А я вважаю, що Петряк, навіть з больним зубом, буде краще за Коноплянку 12:47 — tolik.61fut Що Петряк случайний пасажир в ЗУ то й їжаку понятно.Навіщо хлопця дурити і возити з собою на збор...