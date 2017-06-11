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Максим Сандул став віце-чемпіоном Польщі

«Торунь» програв фінальну серію - 1:4

  • 11.06.2017 12:50
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ФБУ. Максим Сандул
© ФБУ. Максим Сандул
«Торунь» українського центрового Максима Сандула поступився «Зеленій Гурі» в п’ятому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату Польщі – 82:88. Таким чином, «Зелена Гура» перемогла в чемпіонській серії з рахунком 4:1.
 
Максим Сандул став срібним призером чемпіонату Польщі разом з «Торунем». Українець зіграв за сезон в 42-х матчах чемпіонату. У середньому набирав по 2,5 очка, 2,5 підбирання за поєдинок.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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