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Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Стивен Бертт перешел в «Хумакао»

  • 11.06.2017 12:53
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Обозреватель. Стивен Бертт
© Обозреватель. Стивен Бертт
33-летний экс-защитник сборной Украины Стивен Бертт продолжит карьеру в клубе «Хумакао» из Пуэрто-Рико.
 
Прошлый сезон Бертт начал в форме ливанского клуба «Сагесс», где он в среднем набирал 23,3 очка, 2,7 подборов, 4,7 передач и 2,0 перехвата. По ходу сезона Бертт перешел в греческий «Аполлон» из города Патры. В чемпионате Греции Стивен провел 10 игр, в которых набирал 19,1 очков, 2,7 подборов и 3,1 передач.
 
Стивен Бертт имеет двойное гражданство, Украины и США. Он представлял сборную Украины в квалификации к чемпионату Европы 2013 года, где за 8 игр в среднем набирал 11,0 очков, 2,1 подборов, 3,4 передач и 1,1 перехват за игру. 

Источник — Basket.com.ua

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