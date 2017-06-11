Чоловіча збірна України 3х3 посіла третє місце на турнірі в Вуароні

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 посіла третє місце на турнірі національних команд у французькому Вуароні.

У матчі за «бронзу» наші хлопці перемогли збірну Франції – 22:15.

Жіноча збірна України через пошкодження Молової та Скорбатюк не стали змагатися за третє місце.

Нагадаємо, наші команда у складі Ганни Зарицької, Оксани Молової, Наталії Скорбатюк, Дар’ї Завидної та Станіслава Тимофеєнка, Олександра Кобця, Дмитра Липовцева і Віталія Вінтоняка продовжують підготовку до чемпіонату світу, який стартує у французькому Нанті 17 червня.