Чоловіча збірна України 3х3 посіла третє місце на турнірі в Вуароні

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 посіла третє місце на турнірі національних команд у французькому Вуароні.
У матчі за «бронзу» наші хлопці перемогли збірну Франції – 22:15.
Жіноча збірна України через пошкодження Молової та Скорбатюк не стали змагатися за третє місце.
Нагадаємо, наші команда у складі Ганни Зарицької, Оксани Молової, Наталії Скорбатюк, Дар’ї Завидної та Станіслава Тимофеєнка, Олександра Кобця, Дмитра Липовцева і Віталія Вінтоняка продовжують підготовку до чемпіонату світу, який стартує у французькому Нанті 17 червня.
Источник — Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.