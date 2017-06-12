Панатинаикос стал чемпионом Греции под обстрелом пиротехники

В пятой и решающей игре греческого финала «Панатинаикос» Хави Паскуаля вчистую переиграла «Олимпиакос» на его же площадке.

«Красные» провалили вторую и третью четверти, оказались на расстоянии 20 очков от соперника, и уже не смогли вернуться в игру.

Как это часто бывает в греческих финалах, болельщики одной из команд с подобным исходом не согласились. На сей раз, несогласными логично выступили ультрас «Олимпиакоса»: за две минуты до конца игры они начали забрасывать пиротехникой площадку. Игроки «Панатинаикоса» чудом успели скрыться в подтрибунном помещении, по которому тоже шел «обстрел» файерами.

Оставшиеся две минуты матча в итоге доиграли спустя полчаса — именно столько времени понадобилось охране, чтобы очистить зал от болельщиков. Доигровка была чисто формальной: «Панатинаикос» уже начал отмечать чемпионство в раздевалке, а «Олимпиакос» набрал лишь два очка, понимая свою обреченность.

Финал, серия до трех побед, матч №5

«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 51:66 (17:14, 10:22, 10:21, 14:9)

«Олимпиакос»: : Аграванис (10 + 5 подборов), Спанулис (9 + 5 передач), Папаниколау (7 + 8 подборов), Манцарис (6 + 6 подборов).

«Панатинаикос»: Риверс (13), Калатес (12), Джеймс (11 + 10 подборов + 6 передач), Буруссис (8 + 5 подборов).

Счет в серии — 2:3