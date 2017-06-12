Жіноча збірна України посіла 11 місце у оновленому рейтингу FIBA

Жіноча збірна України втратила п'ять позицій і опустилася на 11 місце в ононовленому рейтингу FIBA. Українки пропустили вперед себе Бельгію, Латвію, Італію, Чехію і Словаччину. Відзначимо, що новим лідером рейтингу стала команда Іспанії - наш суперник по груповому раунду Євробаскета-2017 - яка потіснила з першої позиції Росію.

1. Іспанія

2. Росія

3. Франція

4. Сербія

5. Словенія

6. Бельгія

7. Латвія

8. Італія

9. Чехія

10. Словаччина

11. УКРАЇНА

12. Угорщина

Відзначимо, що суперники збірної України на груповому етапі Еврбаскета-2017 - збірні Іспанії та Чехії знаходяться в першій десятці рейтингу. Ще один опонент - команда Угорщини - розташувався на 12-му рядку.