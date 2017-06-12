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Лариса ШАБАНОВА: «У баскетболі 3х3 багато чого ми робили вперше»

Директор департаменту з проведення змагань ФБУ згадує, як в Україні з’явився баскетбол 3х3

  • 12.06.2017 17:01
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fbu.ua. Лариса Шабанова
© fbu.ua. Лариса Шабанова

Директор департаменту з проведення змагань ФБУ Лариса Шабанова згадує, як в Україні з’явився баскетбол 3х3. 9-го червня 2017-го його включили до програми Олімпійських Ігор, а 28-го травня 1995-го провели перший турнір з баскетболу 3х3 в Україні. Але щоб ця подія відбулася, потрібно було створити їй передумови. А їх було закладено у 1992-му.

- 1995-й – 1996-й роки - той час, коли усе було новим. У 1992-му році було створено Федерацію Баскетболу незалежної України. Вперше провели два чемпіонати України. Один навесні і один, як і зазвичай, восени. Взимку ми отримали від ФІБА пропозицію для клубів України взяти участь у Єврокубках, а для цього треба було провести свій національний чемпіонат. Тому навесні у стислі строки відбувся перший чемпіонат України, який і визначив учасників єврокубків. Тоді і команд було, як кіт наплакав – Будівельник, БК Миколаїв, луганський Спартак та команди першій лізі. А вже з осені розпочався повноцінний чемпіонат України, за номером 2. А у 1994-му році, 5-го квітня, було зареєстровано організацію «Асоціація баскетбольних клубів України». До її складу увійшли усі найсильніші і найкращі баскетбольні клуби того часу. Тоді ж, 1994-го року, Асоціація баскетбольних клубів України (АБКУ) проводила чемпіонат України вищого дивізіону, що його ФБУ доручила проводити Асоціації Баскетбольних клубів України. І тоді ж вперше пролунало слово, до речі, з вуст Михайла Бродського, президента Асоціації Баскетбольних Клубів України – «Суперліга».

Відтоді найвищий дивізіон Чемпіонату України так і зветься. А навесні 1995-го року до Асоціації Баскетбольних клубів України надійшла пропозиція від ТМ ADIDAS щодо спільного проведення - вперше в Україні! -  турніру з баскетболу 3х3. Президент Асоціації Михайло Бродський активно підтримав пропозицію і доручив мені, тоді виконавчому директору АБКУ, зайнятися організацією цього турніру.  Як написали тоді у газетах: «Стрітбол масовістю взяв одразу ж!». Перший турнір, що його ми провели  28-го травня 1995-го року, зібрав 355 команд. На Передстадіонній площі (нині – Олімпійська), протягом одного дня, з 8-ї ранку і до ночі – 355 команд боролися і визначали переможців у різних вікових категоріях – там були і дорослі і діти. У ті часи ще не було розподілу у баскетболі 3х3 на дві вікові категорії – до 18 років і 18+ років. Організатори могли самі визначати групи, у яких брали участь бажаючі зіграти у баскетбол 3х3. У нас таких категорій було дуже багато: і старших ділили, і ветерани були, і сімейні турніри, і змішані, мікс був 2 чоловіка і 2 жінки. Різні варіанти були і усі зіграли.

Турнір у 1995-му році відбувся на 28-и майданчиках. Наступного року у нас вже було 512 команд і 32 корта – це 1996-й рік. Повертаючись на рік раніше: у 1995-му усе було вперше – вперше майданчики, вперше розмітки, вперше встановлення кортів, навіть саме слово «корт» – і то пролунало вперше, бо ми завжди у баскетболі вживали «майданчик». Вперше м’ячі були для баскетболу 3х3 (з таким м'ячем Лариса Шабанова позує на головному фото публікації - ред.), вперше кожний гравець отримав футболку з логотипом турніру і вперше – пряма трансляція на Європу цього заходу. А встановити ці майданчики, а визначити суддівські бригади, сітки змагань, зібрати заявки з усієї України: на той час заявки на участь у турнірі приймали у магазинах «ADIDAS», приймали їх і потім передавали до головної суддівської колегії.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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