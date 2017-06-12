Тренер баскетбольного клуба «Жальгирис» (Каунас, Литва) Шарунас Ясикявичус накануне важного матча отпустил одного из ведущих игроков команды Аугусто Лиму, дабы тот поддержал жену во время рождения ребенка.
На послематчевой пресс-конференции один из журналистов возмутился отсутствием бразильского баскетболиста, на что Ясикявичус заявил, что титулы в жизни не главное. И когда у журналиста появятся дети, он это поймет.
Источник — Sport.ua
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