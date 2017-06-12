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Тренер дал отгул игроку, чтобы тот не пропустил рождение ребенка

Шарунас Ясикявичус объяснил свое решение настойчивому журналисту

  • 12.06.2017 22:20
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Sport.ru. Шарунас Ясикявичус
© Sport.ru. Шарунас Ясикявичус

Тренер баскетбольного клуба «Жальгирис» (Каунас, Литва) Шарунас Ясикявичус накануне важного матча отпустил одного из ведущих игроков команды Аугусто Лиму, дабы тот поддержал жену во время рождения ребенка.

На послематчевой пресс-конференции один из журналистов возмутился отсутствием бразильского баскетболиста, на что Ясикявичус заявил, что титулы в жизни не главное. И когда у журналиста появятся дети, он это поймет.

Источник — Sport.ua

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