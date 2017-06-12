Упирякам-вурдалакам з опа-блока можна і треба. В них нічого святого окрім пуйла-випердня монгольс...

І не вийде той совок!!! Бо його в голови їм вбили з дитинства, а на рингу кулаками закріпили.

Виталий Кличко и Шуфрич дружат с конца 1990-х годов. Когда и майданов не было, и Порошенко был в ...

Есть разница, дебил, и отказываются, спроси у священника, если в церковь ходишь и понятие о религ...