Болельщик купил 2 билета на финал НБА за 133 тысячи долларов

Американский болельщик потратил 133 тысячи долларов на 2 билета пятого матча финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». Это является рекордом лиги.
В этом году средняя цена на билет финальной серии 1731 доллар, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Напомним, пятый поединок серии состоится 13 июня. Начало матча в 4:00 по Киеву.
Источник — ESPN
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