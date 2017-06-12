Болельщик купил 2 билета на финал НБА за 133 тысячи долларов

Американский болельщик потратил 133 тысячи долларов на 2 билета пятого матча финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». Это является рекордом лиги.

В этом году средняя цена на билет финальной серии 1731 доллар, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Напомним, пятый поединок серии состоится 13 июня. Начало матча в 4:00 по Киеву.