Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Болельщик купил 2 билета на финал НБА за 133 тысячи долларов

Это является рекордом стоимости билетов на игры лиги

  • 12.06.2017 23:56
  • 103 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Американский болельщик потратил 133 тысячи долларов на 2 билета пятого матча финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». Это является рекордом лиги.

В этом году средняя цена на билет финальной серии 1731 доллар, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Напомним, пятый поединок серии состоится 13 июня. Начало матча в 4:00 по Киеву.

Источник — ESPN

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.