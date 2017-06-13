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Євробаскет-2017: збірна Угорщини назвала склад на фінальний турнір

Чемпіонат Європи стартує 16 червня в Чехії

  • 13.06.2017 07:57
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ФБУ
© ФБУ

Тренерський штаб жіночої збірної Угорщини визначився зі складом команди на фінальний турнір чемпіонату Європи.

Захисники
Дебора Дубей, Софія Фегивернеки, Бернадет Хорват, Дора Меджессі, Кристіна Раксані, Софія Симон, Кортні Вандерслут

Форварди
Тияна Кривачевич, Софія Лічкай, Нора Наги-Буждосо, Софія Варга

Центрові
Бернадет Хатар

Фінальний турнір чемпіонату Європи стартує 16 червня в Чехії. Збірна України того дня зіграє проти господарів. Початок о 19:00. Разом з Україною та Чехією в групі грають Угорщина та Іспанія.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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