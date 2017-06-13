Голден Стэйт – пятикратный чемпион НБА

Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде прошел пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». «Уорриорз» одержали победу и стали пятикратными чемпионами НБА.

«Голден Стэйт» сравнялся с «Сан-Антонио» по количеству чемпионских титулов и вышел на четвертое место в истории НБА по этому показателю. Больше триумфов только в активе «Бостона» (17), «Лос-Анджелес Лейкерс» (16) и «Чикаго» (6).

MVP финальной серии назван Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт. Его средние показатели: 35,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи.



Стоит отметить и результативность ЛеБрона Джеймса. Форвард «Кливленда» стал первым игроком в истории финалов, который завершил серию с трипл-даблом в среднем за игру.

Главным тренером «Голден Стэйт» с 2014 года является Стив Керр, который в качестве игрока 5 раз становился чемпионом НБА в составе «Чикаго». Керр стал всего четвертым тренером в истории НБА, которому удалось взять два чемпионских титула в первые три сезона работы главным тренером. Ранее подобного добивались Фил Джексон, Билл Рассел и Джон Кундла.

Финал. Серия до 4 побед. Матч №5

Голден Стэйт – Кливленд – 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)



Голден Стэйт: Дюрэнт (39 + 7 подборов), Карри (34 + 10 передач), Томпсон (11), Грин (10 + 12 подборов), Пачулия (0) – старт; Игудала (20), Маккоу (6), Ливингстон (5), Уэст (4), Барнс (0).

Кливленд: Джеймс (41 + 13 подборов + 8 передач), Ирвинг (26 + 6 передач), Джей Ар Смит (25), Томпсон (15 + 8 подборов), Лав (6 + 10 подборов) – старт; Джефферсон (4), Корвер (3), Уильямс (0), Шамперт (0).



«Голден Стэйт» выиграл серию – 4-1