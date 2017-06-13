Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Голден Стэйт – пятикратный чемпион НБА

«Уорриорз» одержали победу в пятом матче серии против «Кавальерс»

  • 13.06.2017 07:54
  • 1014 просмотров
  • 1 комментария
Метки
warriors.com
© warriors.com

Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде прошел пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». «Уорриорз» одержали победу и стали пятикратными чемпионами НБА.

«Голден Стэйт» сравнялся с «Сан-Антонио» по количеству чемпионских титулов и вышел на четвертое место в истории НБА по этому показателю. Больше триумфов только в активе «Бостона» (17), «Лос-Анджелес Лейкерс» (16) и «Чикаго» (6). 

MVP финальной серии назван Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт. Его средние показатели: 35,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи.

Стоит отметить и результативность ЛеБрона Джеймса. Форвард «Кливленда» стал первым игроком в истории финалов, который завершил серию с трипл-даблом в среднем за игру.

Главным тренером «Голден Стэйт» с 2014 года является Стив Керр, который в качестве игрока 5 раз становился чемпионом НБА в составе «Чикаго». Керр стал всего четвертым тренером в истории НБА, которому удалось взять два чемпионских титула в первые три сезона работы главным тренером. Ранее подобного добивались Фил Джексон, Билл Рассел и Джон Кундла.

Финал. Серия до 4 побед. Матч №5

Голден Стэйт – Кливленд – 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)

Голден Стэйт: Дюрэнт (39 + 7 подборов), Карри (34 + 10 передач), Томпсон (11), Грин (10 + 12 подборов), Пачулия (0) – старт; Игудала (20), Маккоу (6), Ливингстон (5), Уэст (4), Барнс (0).
Кливленд: Джеймс (41 + 13 подборов + 8 передач), Ирвинг (26 + 6 передач), Джей Ар Смит (25), Томпсон (15 + 8 подборов), Лав (6 + 10 подборов) – старт; Джефферсон (4), Корвер (3), Уильямс (0), Шамперт (0).

«Голден Стэйт» выиграл серию – 4-1

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    vit-2
      vit-2, 13.06.2017 08:53
    +1
    На жаль, особливої інтриги в фіналі НБА не було і в принципі бути не могло: якщо здорові трійка Джеймс-Ірвінг-Лав раніше ще могли скласти достойну конкуренцію Воїнам на чолі сплеш-бразерс + Грін і Ко, то зараз із переходом у ГС Дюранта,, за відсутності травм лідерів у команди, без шансів для інших суперників. Швидше за все ГС буде домінувати в найближчі роки в НБА, як Чикаго Булз часів М. Джордана, С. Піппена, Д. Родмана і Ко. Хіба що Клівленд зможе якісно підсилитися в центрі топ-гравцем типу Е. Девіса з НО, або більш стабільним снайпером, ніж Сміт.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.