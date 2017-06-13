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Леброн Джеймс установил рекорд НБА

Баскетболист «Кливленда» стал первым со средними показателями на уровне трипл-дабла в финале

  • 13.06.2017 11:09
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twitter.com/nba. Леброн Джеймс
© twitter.com/nba. Леброн Джеймс

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс в матчах финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» набирал по 33.6 очка, совершал по 12.0 подборов и отдавал по 10.0 передач за 42 минуты в среднем за игру. Таким образом, он стал первым баскетболистом в истории лиги со средними показателями на уровне трипл-дабла в финале.

Источник — basket-planet.com

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