Леброн Джеймс установил рекорд НБА

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс в матчах финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» набирал по 33.6 очка, совершал по 12.0 подборов и отдавал по 10.0 передач за 42 минуты в среднем за игру. Таким образом, он стал первым баскетболистом в истории лиги со средними показателями на уровне трипл-дабла в финале.
Источник — basket-planet.com
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