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Холопов взяв 12 баскетболісток на чемпіонат Європи

Національна жіноча збірна України вирушила на континентальну першість

  • 14.06.2017 15:34
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ФБУ
© ФБУ

Вдень 14 червня з аеропорту Бориспіль національна жіноча збірна України вилетіла рейсовим літаком до Праги на чемпіонат Європи.

Склад національної жіночої збірної України

Захисники: Д'Андра Мосс («Мерсін», Туреччина), Євгенія Спітковська ( «Авангард»), Аріна Білоцерківська («Судува», Литва), Віта Горобець (ТІМ-СКУФ).
Форварди: Аліна Ягупова, Людмила Науменко (обидві - «Лілль», Франція), Анна Ольховик (ТІМ-СКУФ), Катерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польща), Ольга Мазніченко («Монбрізон», Франція), Ольга Яцковець ( «Авангард» ).
Центрові: Таїсія Удоденко («Німбурк», Чехія), Олеся Малашенко («Мерсін», Туреччина).

Головний тренер: Володимир Холопов
Асистенти головного тренера: Сергій Вознюк, Інна Кочубей

Перший матч на чемпіонаті Європи підопічні Володимира Холопова зіграють проти господарок, збірної Чехії, 16 червня. Усі поєдинки команд групи «А» відбуватимуться у місті Градець-Кралове.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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