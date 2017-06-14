Визначився остаточний склад чоловічої збірної України 3х3 на ЧС

Головний тренер національної чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 Олег Юшкін оприлюднив остаточний склад команди, що візьме участь у чемпіонаті світу (м. Нант, Франція, 17 – 21 червня).

Склад збірної України:

1. Станіслав Тимофеєнко,

2. Олександр Кобець,

3. Дмитро Липовцев,

4. Максим Закурдаєв.

Виступи на чемпіонаті світу чоловіча збірна України розпочне днем пізніше за жіночу збірну, 18 червня. Тоді підопічні Олега Юшкіна зіграють два матчі – зі Шрі-Ланкою та Польщею. Виліт команди призначений на 16 червня.

Розклад матчів чоловічої збірної України на груповому етапі чемпіонату світу

18 червня

15:40, Україна – Шрі Ланка

17:30, Польща – Україна

20 червня

16:00, Катар – Україна

17:10, Україна - Естонія