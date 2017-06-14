Три українські клуби подали заявки на участь у FIBA Euro Cup

Відразу три українські клуби виявили бажання зіграти цієї осені на Євроарені. Так на сьогодні заявки на участь FIBA Euro Cup подали три клуби. У цьому турнірі хоче зіграти віце-чемпіон України южненський «Хімік», володар FreezeOill Кубка України – «Дніпро» та півфіналіст Суперліги Парі-Матч – «Черкаські Мавпи». При чому для двох останніх цей сезон може стати поверненням у Європу після довготривалої паузи.

Так «Черкаські Мавпи» виступали у FIBA Euro Cup рівно 10 років тому (у сезоні 2007/2008). «Дніпро» ж виступало у турнірі під егідою FIBA ще у сезоні 2006/2007, це був Euro Cup Сhallenge, де дніпряни дійшли до півфіналу. Южненський «Хімік» минулого сезону виступав у Лізі Чемпіонів.

Відзначимо, що востаннє три українські клуби були представлені у Єврокубках ще у сезоні 2013-2014. Також цієї осені є шанси побачити на євроарені чемпіона України столичний «Будівельник».