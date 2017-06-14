Українки вирушили на Євробаскет-2017

Сьогодні вранці жіноча збірна України з баскетболу вирушила до Чехії, де вже 16 червня стартує на Євробаскеті-2017.



Змагання найкращих баскетболісток Старого Світу відбудуться в Празі та місті Градець-Кралове.



До заявки команди Володимира Холопова потрапили 12 спортсменок на чолі з досвідченим капітаном збірної України Аліною Ягуповою.



Нагадаємо, у груповому раунді Євробаскета-2017 Україна зіграє проти команд з Іспанії, Чехії та Угорщини.



Змагання триватимуть до 25 червня.



Розклад матчів збірної України на чемпіонаті Європи:



16 червня Україна – Чехія (19:00)



17 червня Іспанія – Україна (16:00)



19 червня Угорщина – Україна (13.30)



Усі трансляції матчів за участю наших дівчат відбудуться на каналі XSPORT.



Склад збірної України



Захисники: Д'Андра Мосс («Мерсін», Туреччина), Євгенія Спітковська («Авангард»), Аріна Білоцерківська («Судува», Литва), Віта Горобець (ТІМ-СКУФ).



Форварди: Аліна Ягупова, Людмила Науменко (обидві – «Лілль», Франція), Анна Ольховик (ТІМ-СКУФ), Катерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польща), Ольга Мазніченко («Монбрізон», Франція), Ольга Яцковець («Авангард»).



Центрові: Таїсія Удоденко («Німбурк», Чехія), Олеся Малашенко («Мерсін», Туреччина).