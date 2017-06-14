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Українки вирушили на Євробаскет-2017

Вже 16 червня Україна проведе перший матч на чемпіонаті Європи

  • 14.06.2017 21:30
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НОК Украины
© НОК Украины

Сьогодні вранці жіноча збірна України з баскетболу вирушила до Чехії, де вже 16 червня стартує на Євробаскеті-2017.

Змагання найкращих баскетболісток Старого Світу відбудуться в Празі та місті Градець-Кралове.

До заявки команди Володимира Холопова потрапили 12 спортсменок на чолі з досвідченим капітаном збірної України Аліною Ягуповою.

Нагадаємо, у груповому раунді Євробаскета-2017 Україна зіграє проти команд з Іспанії, Чехії та Угорщини.

Змагання триватимуть до 25 червня.

Розклад матчів збірної України на чемпіонаті Європи:

16 червня Україна – Чехія (19:00)

17 червня Іспанія – Україна (16:00)

19 червня Угорщина – Україна (13.30)

Усі трансляції матчів за участю наших дівчат відбудуться на каналі XSPORT.

Склад збірної України

Захисники: Д'Андра Мосс («Мерсін», Туреччина), Євгенія Спітковська («Авангард»), Аріна Білоцерківська («Судува», Литва), Віта Горобець (ТІМ-СКУФ).

Форварди: Аліна Ягупова, Людмила Науменко (обидві – «Лілль», Франція), Анна Ольховик (ТІМ-СКУФ), Катерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польща), Ольга Мазніченко («Монбрізон», Франція), Ольга Яцковець («Авангард»).

Центрові: Таїсія Удоденко («Німбурк», Чехія), Олеся Малашенко («Мерсін», Туреччина).

Источник — НОК Украины

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