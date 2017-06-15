Тренерський штаб визначив остаточний склад жіночої команди на ЧС-2017

Головний тренер національної жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Юрій Процюк оголосив остаточний склад команди на чемпіонат світу (м. Нант, Франція, 17 – 21 червня).



Склад жіночої збірної України 3х3

1. Ганна Зарицька,

2. Дар’я Завидна,

3. Оксана Молова (Кисельова),

4. Христина Філевич



Остання представниця цього квартету Христина Філевич замінила у складі Наталю Скорбатюк, яка зазнала прикрої травми на підготовчому до Мундіалю турнірі у французькому Вуароні.



Виступи на чемпіонаті світу жіноча збірна України розпочне 17 червня. Тоді підопічні Юрія Процюка зіграють два матчі – зі збірними Австралії та Нідерландів. Виліт команди призначений на 16 червня.



Розклад матчів жіночої збірної України на груповому етапі чемпіонату світу



17 червня

18:20, Україна – Австралія

21:10, Нідерланди – Україна



19 червня

19:50, Україна - Китай

21:30, Японія - Україна.



Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 є чинним віце-чемпіоном світу.