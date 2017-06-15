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Тренерський штаб визначив остаточний склад жіночої команди на ЧС-2017

Жіноча збірна України відправляється до Франції

  • 15.06.2017 07:35
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ФБУ
© ФБУ

Головний тренер національної жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Юрій Процюк оголосив остаточний склад команди на чемпіонат світу (м. Нант, Франція, 17 – 21 червня).

Склад жіночої збірної України 3х3
1. Ганна Зарицька,
2. Дар’я Завидна,
3. Оксана Молова (Кисельова),
4. Христина Філевич

Остання представниця цього квартету Христина Філевич замінила у складі Наталю Скорбатюк, яка зазнала прикрої травми на підготовчому до Мундіалю турнірі у французькому Вуароні.

Виступи на чемпіонаті світу жіноча збірна України розпочне 17 червня. Тоді підопічні Юрія Процюка зіграють два матчі – зі збірними Австралії та Нідерландів. Виліт команди призначений на 16 червня.

Розклад матчів жіночої збірної України на груповому етапі чемпіонату світу

17 червня
18:20, Україна – Австралія
21:10, Нідерланди – Україна

19 червня
19:50, Україна - Китай
21:30, Японія - Україна.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 є чинним віце-чемпіоном світу.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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