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Женский Евробаскет: Украина стартует 11-й в рейтинге

Команда Франции - лидер рейтинга

  • 15.06.2017 12:14
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Женский Евробаскет: Украина стартует 11-й в рейтинге

Напередодні старту чемпіонату Європи ФІБА оприлюднила фінальну версію рейтингу сили жіночих збірних за версією своїх експертів.

У останню мить перед стартом відбулася зміна лідера. Команда Франції відтіснила з першого місця Іспанію. На третю сходинку піднялася Сербія.

Збірна України залишилася 11-ю. Наші суперники по групі чехи опустилися на 13-те місце, а збірна Угорщини – 12-та.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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