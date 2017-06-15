Женский Евробаскет: Украина стартует 11-й в рейтинге

Напередодні старту чемпіонату Європи ФІБА оприлюднила фінальну версію рейтингу сили жіночих збірних за версією своїх експертів.
У останню мить перед стартом відбулася зміна лідера. Команда Франції відтіснила з першого місця Іспанію. На третю сходинку піднялася Сербія.
Збірна України залишилася 11-ю. Наші суперники по групі чехи опустилися на 13-те місце, а збірна Угорщини – 12-та.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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