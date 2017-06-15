Женский Евробаскет: Украина стартует 11-й в рейтинге

Serhiy (Миколаїв), 15.06.2017 12:39"-Если они уже квалифицировались на ЕВРО через отборочный...

А если сборная проходит и там и там. Кто вместо нее попадает на ЕВРО?

Ми навіть в 2 дивізіоні не залишимось з такою грою

уух, 15.06.2017 12:02--------------------------------------Грубо говоря, вместо плей- офф из 8 лу...