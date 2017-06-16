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Україна - Чехія. Анонс першого матчу Євробаскета-2017

Жіноча збірна України проведе перший матч на чемпіонаті Європи-2017

  • 16.06.2017 14:49
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Євробаскет-2017. Груповий раунд, 1-й тур
Україна - Чехія
Градєць-Кралове, Hradec Kralove Arena. Початок матчу - 19:00
Трансляція - XSPORT
 
Вже сьогодні жіноча збірна України проведе перший матч на Євробаскеті-2017. Суперником команди Володимира Холопова буде міцна чеська збірна, яка до того ж буде грати за підтримки своїх уболівальників.
 
В рамках підготовки до континентальної першості суперники провели серію контрольних матчів. Українська збірна обіграла Чорногорію і Білорусь, двічі поступившись Латвії, а також програвши Франції, Канаді, Росії та Греції. Чеська збірна, в свою чергу готуючись до турніру, зіграла п'ять матчів, подолавши Сербію і Хорватію і поступившись Латвії, Китаю та Словаччині.
 
Однак, як зазначав головний тренер збірної України Володимир Холопов, переоцінювати значимість результату в контрольних поєдинках не варто, адже ці матчі в першу чергу є лише частиною підготовки до чемпіонату Європи. 
 
Не треба сумніватися, що сьогодні на паркеті Hradec Kralove Arena рівень боротьби там самовіддачі буде максимальним, адже відповідальності на плечах баскетболісток у фінальній частині турніру буде набагато більше, ніж в контрольних матчах або поєдинках кваліфікації.
 
Багато залежатиме і від лідера української збірної Аліни Ягупової, яка приєдналась до збірної, майже не отримавши відпочинку після клубного сезону. Свінгмен та капітан нашої команди є ключовою опцією Холопова в атаці, проте командна гра, у тому числі у захисті, традиційно має бути на першому місці.
 
Подивитися перший матч Євробаскету-2017, як і усі інші поєдинки турніру за участі збірної України, ви зможете у прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Початок - 19:00.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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