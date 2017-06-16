Україна - Чехія. Анонс першого матчу Євробаскета-2017

Євробаскет-2017. Груповий раунд, 1-й тур

Україна - Чехія

Градєць-Кралове, Hradec Kralove Arena. Початок матчу - 19:00

Трансляція - XSPORT

Вже сьогодні жіноча збірна України проведе перший матч на Євробаскеті-2017. Суперником команди Володимира Холопова буде міцна чеська збірна, яка до того ж буде грати за підтримки своїх уболівальників.

В рамках підготовки до континентальної першості суперники провели серію контрольних матчів. Українська збірна обіграла Чорногорію і Білорусь, двічі поступившись Латвії, а також програвши Франції, Канаді, Росії та Греції. Чеська збірна, в свою чергу готуючись до турніру, зіграла п'ять матчів, подолавши Сербію і Хорватію і поступившись Латвії, Китаю та Словаччині.

Однак, як зазначав головний тренер збірної України Володимир Холопов, переоцінювати значимість результату в контрольних поєдинках не варто, адже ці матчі в першу чергу є лише частиною підготовки до чемпіонату Європи.

Не треба сумніватися, що сьогодні на паркеті Hradec Kralove Arena рівень боротьби там самовіддачі буде максимальним, адже відповідальності на плечах баскетболісток у фінальній частині турніру буде набагато більше, ніж в контрольних матчах або поєдинках кваліфікації.

Багато залежатиме і від лідера української збірної Аліни Ягупової, яка приєдналась до збірної, майже не отримавши відпочинку після клубного сезону. Свінгмен та капітан нашої команди є ключовою опцією Холопова в атаці, проте командна гра, у тому числі у захисті, традиційно має бути на першому місці.

Подивитися перший матч Євробаскету-2017, як і усі інші поєдинки турніру за участі збірної України, ви зможете у прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Початок - 19:00.