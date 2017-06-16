Збірні України з баскетболу 3х3 вирушили на чемпіонат світу

Вранці 16 червня національні чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 рейсовим літаком до Парижа вирушили на чемпіонат світу. У столиці Франції вони зробили пересадку на рейс до кінцевого пункту повітряної подорожі – міста Нант, де саме і відбудеться Мундіаль (17 – 21 червня).

До вашої уваги склади команд і розклад матчів на груповому етапі.

Жіноча збірна України 3х3

Склад:

1. Ганна Зарицька,

2. Дар’я Завидна,

3. Оксана Молова (Кисельова),

4. Христина Філевич.

Головний тренер – Юрій Процюк.

Виступи на чемпіонаті світу жіноча збірна України розпочне 17 червня. Тоді підопічні Юрія Процюка зіграють два матчі – зі збірними Австралії та Нідерландів.

Розклад матчів жіночої збірної України на груповому етапі чемпіонату світу:

17 червня

18:20*, Україна – Австралія,

21:10, Нідерланди – Україна.

19 червня

19:50, Україна - Китай,

21:30, Японія - Україна.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 є чинним віце-чемпіоном світу.

Чоловіча збірна України 3х3

Склад:

1. Станіслав Тимофеєнко,

2. Олександр Кобець,

3. Дмитро Липовцев,

4. Максим Закурдаєв.

Головний тренер - Олег Юшкін.

Виступи на чемпіонаті світу чоловіча збірна України розпочне днем пізніше за жіночу збірну, 18 червня. Тоді підопічні Олега Юшкіна зіграють два матчі – зі Шрі-Ланкою (колишня Цейлон) та Польщею. Виліт команди призначений на 16 червня.

Розклад матчів чоловічої збірної України на груповому етапі чемпіонату світу:

18 червня

15:40, Україна – Шрі-Ланка,

17:30, Польща – Україна.

20 червня

16:00, Катар – Україна,

17:10, Україна – Естонія.

* Час початку матчів - київський.