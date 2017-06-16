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Збірні України з баскетболу 3х3 вирушили на чемпіонат світу

Став відомий склад і розклад матчів чоловічої і жіночої команди

  • 16.06.2017 15:00
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ФБУ
© ФБУ

Вранці 16 червня національні чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 рейсовим літаком до Парижа вирушили на чемпіонат світу. У столиці Франції вони зробили пересадку на рейс до кінцевого пункту повітряної подорожі – міста Нант, де саме і відбудеться Мундіаль (17 – 21 червня).

До вашої уваги склади команд і розклад матчів на груповому етапі.

Жіноча збірна України 3х3

Склад:
1. Ганна Зарицька,
2. Дар’я Завидна,
3. Оксана Молова (Кисельова),
4. Христина Філевич.

Головний тренер – Юрій Процюк.

Виступи на чемпіонаті світу жіноча збірна України розпочне 17 червня. Тоді підопічні Юрія Процюка зіграють два матчі – зі збірними Австралії та Нідерландів.

Розклад матчів жіночої збірної України на груповому етапі чемпіонату світу:

17 червня
18:20*, Україна – Австралія,
21:10, Нідерланди – Україна.

19 червня
19:50, Україна - Китай,
21:30, Японія - Україна.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 є чинним віце-чемпіоном світу.

Чоловіча збірна України 3х3

Склад:
1. Станіслав Тимофеєнко,
2. Олександр Кобець,
3. Дмитро Липовцев,
4. Максим Закурдаєв.

Головний тренер - Олег Юшкін.

Виступи на чемпіонаті світу чоловіча збірна України розпочне днем пізніше за жіночу збірну, 18 червня. Тоді підопічні Олега Юшкіна зіграють два матчі – зі Шрі-Ланкою (колишня Цейлон) та Польщею. Виліт команди призначений на 16 червня.

Розклад матчів чоловічої збірної України на груповому етапі чемпіонату світу:

18 червня
15:40, Україна – Шрі-Ланка,
17:30, Польща – Україна.

20 червня
16:00, Катар – Україна,
17:10, Україна – Естонія.

* Час початку матчів - київський.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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