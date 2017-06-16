ЧЕ-2017. Италия разгромила Беларусь, Черногория уступила Бельгии

Сегодня стартовал чемпионат Европы среди женщин по баскетболу.
В первых двух матчах Евробаскета победы отпраздновали команды Италии и Бельгии.
Группа B
Беларусь – Италия – 60:80 (16-18, 12-20, 12-26, 20-16)
Группа D
Бельгия – Черногория – 66:64 (25-13, 15-18, 12-15, 14-18)
Напомним, сборная Украины играет в группе A с Венгрией, Чехией и Испанией. Первый поединок наша сборная сыграет сегодня, 16 июня, в 19:00 против Чехии.
Источник — Sport.ua
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