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ЧЕ-2017. Италия разгромила Беларусь, Черногория уступила Бельгии

Состоялись первые матчи чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

  • 16.06.2017 16:10
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Сегодня стартовал чемпионат Европы среди женщин по баскетболу.

В первых двух матчах Евробаскета победы отпраздновали команды Италии и Бельгии.

Группа B
Беларусь – Италия – 60:80 (16-18, 12-20, 12-26, 20-16)

Группа D
Бельгия – Черногория – 66:64 (25-13, 15-18, 12-15, 14-18)

Напомним, сборная Украины играет в группе A с Венгрией, Чехией и Испанией. Первый поединок наша сборная сыграет сегодня, 16 июня, в 19:00 против Чехии.

Источник — Sport.ua

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