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Україна перемогла Росію в півфіналі чемпіонату Європи серед ветеранів

Українські баскетболісти впевнено вийшли в фінал континентальної першості

  • 16.06.2017 16:47
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ФБУ
© ФБУ

Українська команда «UDави» перемогла російську «Інтервуд» у півфіналі чемпіонату Європи серед ветеранів у категорії чоловіків 40/45 років – 89:49.

Вирішальною стала друга чверть зустрічі. У ній наші баскетболісти пропустили лише дві результативні атаки суперника, здобувши 18-очкову перевагу.

У фіналі 17 червня о 20:45 українці зіграють проти іспанської команди Ветеранос Торрелавега.

Чемпіонат Європи серед ветеранів
Чоловіки 40/45

1/2 фіналу
«UDави» (Київ, Україна) – «Інтервуд» (Санкт-Петербург, Росія) – 89:49 (20:16, 23:5, 19:12, 27:16)
Статистика матчу

Источник — Федерация баскетбола Украины

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