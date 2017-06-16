Україна перемогла Росію в півфіналі чемпіонату Європи серед ветеранів

Українська команда «UDави» перемогла російську «Інтервуд» у півфіналі чемпіонату Європи серед ветеранів у категорії чоловіків 40/45 років – 89:49.
Вирішальною стала друга чверть зустрічі. У ній наші баскетболісти пропустили лише дві результативні атаки суперника, здобувши 18-очкову перевагу.
У фіналі 17 червня о 20:45 українці зіграють проти іспанської команди Ветеранос Торрелавега.
Чемпіонат Європи серед ветеранів
Чоловіки 40/45
1/2 фіналу
«UDави» (Київ, Україна) – «Інтервуд» (Санкт-Петербург, Росія) – 89:49 (20:16, 23:5, 19:12, 27:16)
Статистика матчу
Источник — Федерация баскетбола Украины
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