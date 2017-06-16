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Сито Алонсо назначен главным тренером Барселоны

Испанский специалист подписал контракт по схеме «2+1»

  • 16.06.2017 17:38
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БК Барселона, Сито Алонсо
© БК Барселона, Сито Алонсо

БК «Барселона» подписала контракт с испанским специалистом Сито Алонсо. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года по схеме «2+1».

Алонсо сменит на этом посту греческого специалиста Георгиоса Барцокаса, который ранее был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

В прошлом сезоне Алонсо работал с «Басконией», вместе с которой дошел до четвертьфинала Евролиги и полуфинала чемпионата Испании.

Источник — БК Барселона

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