Сито Алонсо назначен главным тренером Барселоны

БК «Барселона» подписала контракт с испанским специалистом Сито Алонсо. Трудовое соглашение рассчитано на 3 года по схеме «2+1».
Алонсо сменит на этом посту греческого специалиста Георгиоса Барцокаса, который ранее был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.
В прошлом сезоне Алонсо работал с «Басконией», вместе с которой дошел до четвертьфинала Евролиги и полуфинала чемпионата Испании.
Источник — БК Барселона
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