Президента литовского клуба обвинили в расизме после телеинтервью

Президент литовского баскетбольного клуба «Летувос Ритас» Гедвидас Вайнаускас оказался в центре скандала после того, как отпустил расистский комментарий в адрес темнокожих легионеров.



В телепередаче «Литва в прямом эфире» он заявил, что «чернокожие» баскетболисты более склонны к разгульному образу жизни. А когда их оказывается больше двух в одной команде, они сколачивают банду.

«Больше двух черных, чернокожих баскетболистов в команде не может быть. Случилось так, что тренер Томас Пачесас любит играть с чернокожими игроками, тренировать их, учить, воспитывать. И все сложилось так, что в нашей команде появились четыре черных игрока. И они сколотили такую, как тут сказать, банду», - заявил президент клуба, однако позже из видео на портале телекомпании этот эпизод был вырезан.

Перед матчем за бронзовые медали из «Летувос Ритас» были высланы четверо темнокожих баскетболистов. Их обвинили в безответственном поведении и нарушении внутренних правил команды, заключавшемся в посещении ночных клубов.

«Максимум в команде может быть два чернокожих игрока. За мою 20-летнюю практику могу сделать такой вывод. Больше их быть не может, и другие команды - никогда не включайте больше двух чернокожих игроков», - добавил Вайнаускас.

Высказывание Вайнаускаса быстро достигло европейских СМИ и вызвало большой общественный резонанс. Испанские, итальянские и турецкие издания обвинили президента клуба в расизме. Тот принес извинения за неверно выбранные слова.