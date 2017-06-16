Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жіноча збірна стартувала з перемоги на Євробаскеті

Українки впевнено переграли команду Чехії

  • 16.06.2017 21:16
  • 1309 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ

Хід гри

Збірна України почала перший матч Євробаскета-2017 без сюрпризів у стартовій п’ятірці. На матч проти Чехії з перших хвилин вийшли Мосс, Ягупова, Дорогобузова, Малашенко та Удоденко. Вже у дебюті матчу наші дівчата почали багато грати через фарбу - і не дарма, адже така тактика стабільно приносила українкам набрані бали. Окремо треба відзначити гру капітана Аліни Ягупової, з якою чешські баскетболістки у першій половині матчу впоратись не зуміли. Свінгмен збірної України за 15 хвилин набрала 17 очок, атакуючи при цьому з високим відсотком. В цілому команда Володимира Холопова грамотно користувалась прогавинами у захисті збірної Чехії, демонструючи при цьому відмінну гру у захисті. Наша команда повністю переграла опоненток за всіма показниками та закономірно виграла першу половину - 42:23.

Після великої перерви результативність помітно знизилася. Відсоток влучань впав, при цьому команди почали допускати більше помилок в атацi. У підсумку за всю третю чверть команда Холопова набрала лише 4 очка - благо чеські баскетболістки не зуміли повноцінно скористатися провалом в грі суперниць. На заключну десятихвилинку Україна пішла за двозначної переваги, яку було здобуто ще в першій половині. На щастя, у вирішальній четерті нашим дівчатам вдалося стабілізувати гру - наблизитися ближче ніж на 9 очок чешкам не вдалось. Команда Володимира Холопова хоч і не так впевнено, як в першій половині, але все ж контролювала гру і довела перший матч Євробаскету-2017 до перемоги. Збірна України обіграла команду Чехії з рахунком 59:47 і розпочала чемпіонат Європи з перемоги над господарками турніру.

Наступний матч

Другий матч групового раунду Євробаскета-2017 збірна України проведе у суботу проти команди Іспанії о 16:00.

Україна - Чехія 59:47 (24:13, 18:10, 4:10, 13:14)

Україна: Ягупова 21 + 7 підбирань, Удоденко 10 + 16 підбирань, Мосс 7, Дорогобузова 5, Ольховик 6, Мазніченко 4 + 5 підбирань + 3 передачі, Малашенко 4 + 5 підбирань,

Чехія: Вон 16 + 6 підбирань, Ханусова 8 + 5 підбирань, Вьорлова 8, Ельхотов 7, Заплатова 4

 

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 16.06.2017 21:22
    +9
    БРАВО!!!
    Ссылка
    LAZIO
    LAZIO, 16.06.2017 21:26
    +5
    Умнічки!!!!!!!!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 16.06.2017 21:28
    +6
    Молодцы девчата, очень хорошую первую половину провели. Ягупову традиционно сдержать соперницам не удалось. А во второй части матча из полоижтельного осталась только защита. Очень много потерь и почти ничего не залетало. Хорошо, что из своих около 20 дальних попыток чешки единственный раз попали, только когда результат уже не вызывал сомнений. А завтра будет еще более сложный матч против испанок, праздновать победу и расслабляться некогда.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.06.2017 21:41
    +1
    третій період - класика жіночого спорту. Після Ролан Гарос я тепер всі види спорту де виступають жінки сприймаю дуже насторожено. Тут змінитись може все в одну секунду. Ягупова - the best!
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 16.06.2017 21:50
    0
    З почином!
    Ссылка
    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 16.06.2017 22:04
    0
    Мені здається, що після великої перерви,наша збірна навмисно скинула оберти тримаючи в голові подальші матчі. І, судячи по першій половині матчу з чешками, цих матчів буде не два.
    Не зрозумів одного, чи то дівчата збірної Чехії перегоріли, чи, надіюсь на це, наша збірна настільки сильна, що не замітила господарок Євро 2017?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.06.2017 22:07
    0
    peremogazanamu, 16.06.2017 22:04
    Мені здається, що після великої перерви,наша збірна навмисно скинула оберти тримаючи в голові подальші матчі. І, судячи по першій половині матчу з чешками, цих матчів буде не два.
    Не зрозумів одного, чи то дівчата збірної Чехії перегоріли, чи, надіюсь на це, наша збірна настільки сильна, що не замітила господарок Євро 2017?
    за рейтингом в групі другі. тут насторожувало те, що чешки господарки, а так ми є сильніші і за Угорщину також
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.