Хід гри
Збірна України почала перший матч Євробаскета-2017 без сюрпризів у стартовій п’ятірці. На матч проти Чехії з перших хвилин вийшли Мосс, Ягупова, Дорогобузова, Малашенко та Удоденко. Вже у дебюті матчу наші дівчата почали багато грати через фарбу - і не дарма, адже така тактика стабільно приносила українкам набрані бали. Окремо треба відзначити гру капітана Аліни Ягупової, з якою чешські баскетболістки у першій половині матчу впоратись не зуміли. Свінгмен збірної України за 15 хвилин набрала 17 очок, атакуючи при цьому з високим відсотком. В цілому команда Володимира Холопова грамотно користувалась прогавинами у захисті збірної Чехії, демонструючи при цьому відмінну гру у захисті. Наша команда повністю переграла опоненток за всіма показниками та закономірно виграла першу половину - 42:23.
Після великої перерви результативність помітно знизилася. Відсоток влучань впав, при цьому команди почали допускати більше помилок в атацi. У підсумку за всю третю чверть команда Холопова набрала лише 4 очка - благо чеські баскетболістки не зуміли повноцінно скористатися провалом в грі суперниць. На заключну десятихвилинку Україна пішла за двозначної переваги, яку було здобуто ще в першій половині. На щастя, у вирішальній четерті нашим дівчатам вдалося стабілізувати гру - наблизитися ближче ніж на 9 очок чешкам не вдалось. Команда Володимира Холопова хоч і не так впевнено, як в першій половині, але все ж контролювала гру і довела перший матч Євробаскету-2017 до перемоги. Збірна України обіграла команду Чехії з рахунком 59:47 і розпочала чемпіонат Європи з перемоги над господарками турніру.
Наступний матч
Другий матч групового раунду Євробаскета-2017 збірна України проведе у суботу проти команди Іспанії о 16:00.
Україна - Чехія 59:47 (24:13, 18:10, 4:10, 13:14)
Україна: Ягупова 21 + 7 підбирань, Удоденко 10 + 16 підбирань, Мосс 7, Дорогобузова 5, Ольховик 6, Мазніченко 4 + 5 підбирань + 3 передачі, Малашенко 4 + 5 підбирань,
Чехія: Вон 16 + 6 підбирань, Ханусова 8 + 5 підбирань, Вьорлова 8, Ельхотов 7, Заплатова 4
Источник — Федерация баскетбола Украины
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Не зрозумів одного, чи то дівчата збірної Чехії перегоріли, чи, надіюсь на це, наша збірна настільки сильна, що не замітила господарок Євро 2017?
Не зрозумів одного, чи то дівчата збірної Чехії перегоріли, чи, надіюсь на це, наша збірна настільки сильна, що не замітила господарок Євро 2017?
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