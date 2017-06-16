Хід гри

Збірна України почала перший матч Євробаскета-2017 без сюрпризів у стартовій п’ятірці. На матч проти Чехії з перших хвилин вийшли Мосс, Ягупова, Дорогобузова, Малашенко та Удоденко. Вже у дебюті матчу наші дівчата почали багато грати через фарбу - і не дарма, адже така тактика стабільно приносила українкам набрані бали. Окремо треба відзначити гру капітана Аліни Ягупової, з якою чешські баскетболістки у першій половині матчу впоратись не зуміли. Свінгмен збірної України за 15 хвилин набрала 17 очок, атакуючи при цьому з високим відсотком. В цілому команда Володимира Холопова грамотно користувалась прогавинами у захисті збірної Чехії, демонструючи при цьому відмінну гру у захисті. Наша команда повністю переграла опоненток за всіма показниками та закономірно виграла першу половину - 42:23.

Після великої перерви результативність помітно знизилася. Відсоток влучань впав, при цьому команди почали допускати більше помилок в атацi. У підсумку за всю третю чверть команда Холопова набрала лише 4 очка - благо чеські баскетболістки не зуміли повноцінно скористатися провалом в грі суперниць. На заключну десятихвилинку Україна пішла за двозначної переваги, яку було здобуто ще в першій половині. На щастя, у вирішальній четерті нашим дівчатам вдалося стабілізувати гру - наблизитися ближче ніж на 9 очок чешкам не вдалось. Команда Володимира Холопова хоч і не так впевнено, як в першій половині, але все ж контролювала гру і довела перший матч Євробаскету-2017 до перемоги. Збірна України обіграла команду Чехії з рахунком 59:47 і розпочала чемпіонат Європи з перемоги над господарками турніру.

Наступний матч

Другий матч групового раунду Євробаскета-2017 збірна України проведе у суботу проти команди Іспанії о 16:00.

Україна - Чехія 59:47 (24:13, 18:10, 4:10, 13:14)

Україна: Ягупова 21 + 7 підбирань, Удоденко 10 + 16 підбирань, Мосс 7, Дорогобузова 5, Ольховик 6, Мазніченко 4 + 5 підбирань + 3 передачі, Малашенко 4 + 5 підбирань,

Чехія: Вон 16 + 6 підбирань, Ханусова 8 + 5 підбирань, Вьорлова 8, Ельхотов 7, Заплатова 4